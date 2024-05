Sportunion Allhartsberg: "Für den Verein bedeutet das sehr viel"

1. Klasse West

Am Ende einer über weite Strecken durchaus erfolgreichen Spielzeit befindet sich die Sportunion Allhartsberg im Mittelfeld der 1. Klasse West. Die Mannschaft von Trainer Frane Zefi hat in den letzten verbleibenden Partien noch durchaus die Chance auf die eine oder andere Rangverbesserung, was die Motivation hoch halten dürfte. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und mit dem Coach exklusiv über die Performances des Teams in der Rückrunde, die kommende Spielzeit sowie den nächsten Gegner zu plaudern.

Ligaportal: Herr Zefi, wie fällt Ihre Einschätzung zu den Leistungen Ihrer Mannschaft in der Rückrunde aus?

Frane Zefi: Eigentlich nicht schlecht, das war schon gut, ja.

Ligaportal: Was klappt bereits gut, wo herrscht Ihrer Ansicht nach noch Bedarf?

Frane Zefi: Eigentlich betrifft das beide Abteilungen, also Abwehr und Offensive. Wir bekommen in letzter Zeit sehr viele Tore, die wir vermeiden können, und vorne können wir den Strafraum noch besser besetzen und mehr Tore erzielen.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Performance der neuen Spieler?

Frane Zefi: Eigentlich gut, im Winter habe ich nur einen Spieler bekommen, hier haben wir getauscht. Das war schon okay, das hat gepasst.

Ligaportal: Wie geht man nun, was die Ziele betrifft, mit den letzten Runden um, hat man sich beispielsweise einen bestimmten Platz vorgenommen?

Frane Zefi: Eigentlich nicht, zumal es gilt und darum geht, viele junge Spieler zu integrieren, damit diese künftig in der Kampfmannschaft spielen können. Für den Verein bedeutet es aber auch sehr viel, ob wir jetzt Vierter, Fünfter oder Sechster sind. Der Verein hat keinen Platz als Ziel genannt, aber wenn wir dort liegen, ist das schon super, das wäre ein Traum.

Ligaportal: Wie sieht es eigentlich im Hinblick auf die nächste Saison aus, wird der Kader zusammenbleiben oder wird es größere Änderungen geben?

Frane Zefi: So viel ich weiß, bleiben fast alle Spieler, wir werden wahrscheinlich auf der einen oder anderen Position einen Spieler dazubekommen, wir sind mit diesem Kader aber zufrieden.

Ligaportal: Nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel, welche Art von Aufgabe erwartet Ihre Mannschaft in der nächsten Runde?

Frane Zefi: Der Gegner hat eine sehr gute Offensive, ich glaube, dass sie die meisten Tore geschossen haben. Sie sind sehr offensiv, sehr stark, auch heimstark. Das ist schon eine Aufgabe, bei der du einen starken Gegner vorfindest, das ist sozusagen ein richtiger Gradmesser.

Ligaportal: Gibt es etwas, was Ihnen noch wichtig ist, Sie gerne erwähnen würden?

Frane Zefi: Es passt wirklich im Verein, alles ist sehr familiär, auch sind die Jungs sehr, sehr willig. Sie wollen sich weiterentwickeln. Wir haben nun einen guten Schritt gemacht, es ist einfach toll hier, es wird hier gut gearbeitet.

