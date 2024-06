UFC Wildendürnbach vor Abschluss mit Legionär

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal

Der UFC Wildendürnbach blickt in der 2. Klasse Pulkautal auf eine eher unterdurchschnittliche Saison 2023/24 zurück. Die Mannschaft ging dabei über weite Strecken der Spielzeit durch ein echtes Wellental, so folgten auf respektable Erfolge immer wieder ärgerliche Niederlagen. Trainer Florian Gremliza spricht an dieser Stelle von „Ups und Downs“. Ligaportal hat das Ende der Saison genutzt und sich ausführlich mit dem Coach des Tabellenachten unterhalten. Unter anderem wurde auch ein kleiner Ausblick auf den Sommer beziehungsweise Herbst gewährt.

Ligaportal: Herr Gremliza, am Ende ist es ein achter Platz geworden. Wie fällt Ihr Resümee zur abgelaufenen Spielzeit aus?

Florian Gremliza: Tabellarisch haben wir unser Ziel sicherlich nicht erreicht, wir wollten unter die Top fünf kommen. Es waren einfach zu viele Downs und Ups dabei, wenig Konstanz drinnen, schlussendlich hat das aus diesen Gründen dann nur zum achten Platz geführt.

Ligaportal: Kann man daraus gewisse Trainingsschwerpunkte ableiten, woran wird man im Hinblick auf die kommende Saison arbeiten müssen?

Florian Gremliza: Wenn man sich die Bilanz anschaut, so haben wir definitiv zu viele Gegentore bekommen, da muss man schon daran arbeiten. Auch waren wir in der Offensive mit unseren Möglichkeiten im Kader etwas beschränkt, hier wollen wir uns, wenn es geht, ein wenig breiter aufstellen. Natürlich gilt es, wenn man Achter ist, an der Punkteanzahl zu arbeiten, wenn man sich die Tordifferenz ansieht, gilt es, sich sowohl im defensiven als auch im offensiven Bereich zu verbessern.

Ligaportal: Wie wird der Fahrplan für den Sommer beziehungsweise die Vorbereitung aussehen?

Florian Gremliza: Wir wissen noch nicht, in welcher Liga- bzw. Ligengröße wir spielen werden. Was man so hört, wird es aller Voraussicht nach einer Zwölfer-Liga sein. Diesfalls startet man erst am 25. August, dann würden wir so um den 10. bzw. 15. Juli herum starten, sechs bis sieben Wochen Vorbereitung machen. Nun wollen wir aber trotzdem die Chance zur Pause nutzen, um einmal abzuschalten, nichts mit Fußball zu machen, um dann wieder mit neuem Elan zu starten.

Ligaportal: Lässt sich im Hinblick auf den Kader bereits etwas sagen? Wird man zusammenbleiben?

Florian Gremliza: Grundsätzlich ist es so, dass der gesamte Kader fix bleibt, das ist schon abgestimmt. Es wird sich am Legionärssektor etwas tun, hier sind wir schon recht weit, kurz vor Abschluss. Auch sind wir mit ein, zwei Österreichern schon kurz vor dem Abschluss. Es wird sich ein bisschen was tun, eine große Veränderung in den Möglichkeiten wird es nicht geben, aber es wird ein bisschen frisches Blut kommen.

