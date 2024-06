SC Lichtenwörth: Minimalziel erreicht, Neuzugänge im Sommer zu erwarten

2. Klasse Steinfeld

Der SC Lichtenwörth hat in der 2. Klasse Steinfeld insgesamt eine recht ordentliche Saison absolviert. Nach einer sehr starken Hinrunde folgte eine eher durchschnittliche Rückrunde, am Ende schloss man im vorderen Drittel der Meisterschaft ab. Ligaportal nutzte die Gelegenheit, um mit Rene Manz, seines Zeichens Trainer des SCL, über die abgelaufene Spielzeit, die Pläne für den Herbst sowie aktuelle Belange zu sprechen. Unter anderem wurde dabei thematisiert, warum es in der Rückrunde nicht immer wie am Schnürchen lief.

Ligaportal: Herr Manz, wie fällt Ihr Resümee zur abgelaufenen Spielzeit aus, wie ist die Performance der Mannschaft sportlich zu bewerten?

Rene Manz: Das erste halbe Jahr ist eigentlich als sehr positiv zu werten, im zweiten ist ein wenig alles gegen uns gelaufen, was etwa Verletzungen oder Gelbe Karten betrifft. In Wahrheit war das nicht so zufriedenstellend, wobei wir damit zu kämpfen hatten, dass ein paar Akteure bzw. Stammkräfte ausgefallen sind. Das war manchmal nicht zu kompensieren, wobei es die Jungen auch gut gemacht haben, sie brauchen aber natürlich noch Zeit. Es hat auch Phasen gegeben, in denen sich verletzte Spieler nicht 100-prozentig auskurieren konnten, damit hatten wir im zweiten Halbjahr zu kämpfen.

Ligaportal: Wurden die Ziele dann erreicht?

Rene Manz: Das Ziel war, zwischen eins und vier abzuschließen, das Minimalziel haben wir somit erreicht. Von dem her gesehen, war es schon positiv, auch wenn man auf die letzten zehn, elf Jahre zurückblickt, wo wir eigentlich immer zwischen Platz sieben und zehn gelandet sind.

Ligaportal: Wie wird der Fahrplan über den Sommer aussehen?

Rene Manz: Trainingsstart ist bei uns der 4. Juli. Zu Neuverpflichtungen kann ich noch nicht wirklich was sagen, das ist noch nichts Spruchreifes dabei. Dadurch, dass der eine oder andere aufgrund von Verletzungen aufhört, müssen wir schon schauen, dass wir wieder breiter sind, ich sage jetzt einmal zwei, drei Spieler dazubekommen. Was die Zielsetzung betrifft, müssen wir jetzt einmal schauen, wie es mit den Transfers aussieht, dann kann man ein Ziel aussprechen.

Ligaportal: Welche Spieler sind von einem Aufhören bzw. etwaigem Aufhören betroffen? Und gibt es sonst Neuigkeiten in bzw. rund um den Verein?

Rene Manz: Luki Schwarz, bei Bauer Lukas wird es nach dem vierten Kreuzbandriss auch nicht weitergehen, dazu wird uns Yusuf Sen verlassen, zurück nach Theresienfeld gehen. Was die Neuigkeiten betrifft, so ist über den Obmannwechsel bereits alles bekannt, zu erwähnen ist sicher unser Pfingstturnier, das wieder sehr erfolgreich verlaufen ist, und das wir nächstes Jahr möglicherweise versuchen auszubauen.

