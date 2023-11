Wilhelmsburg verliert beim SV Türnitz deutlich

Details Sonntag, 05. November 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Etwa 150 Zuschauer wollten das Spiel der 13. Runde mitverfolgen. Der ASK Wilhelmsburg blieb gegen den SV Türnitz chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Türnitz ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Wilh.burg einen klaren Erfolg.

Michael Kausl brachte sein Team in der 28. Minute nach vorn. In der 38. Minute erhöhte Christian Anzberger auf 2:0 für den SV INDAT Türnitz. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine.

Klarer Heimerfolg

Für das 3:0 des SV Türnitz sorgte Anzberger, der in Minute 69 zur Stelle war. Patrick Mitterer besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Türnitz (85.). Am Ende kam der SV INDAT Türnitz gegen den ASK Wilhelmsburg zu einem verdienten Sieg.

In dieser Saison sammelte Türnitz bisher vier Siege und kassierte sieben Niederlagen.

Mit 30 Toren fing sich Wilh.burg die meisten Gegentore in der 2. Klasse Traisental/AV ein. Wilh.burg überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Die Defensivleistung des ASK Wilhelmsburg lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SV INDAT Türnitz offenbarte Wilhelmsburg eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Mit diesem Sieg zog der SV Türnitz am ASK Wilhelmsburg vorbei auf Platz acht. Wilhelmsburg fiel auf die elfte Tabellenposition.

Am kommenden Freitag tritt Türnitz bei USV Eichgraben an, während der ASK Wilhelmsburg einen Tag später SV Neulengbach empfängt.

2. Klasse Traisental/AV: SV INDAT Türnitz – ASK Wilhelmsburg, 4:0 (2:0)

85 Patrick Mitterer 4:0

69 Christian Anzberger 3:0

38 Christian Anzberger 2:0

28 Michael Kausl 1:0

