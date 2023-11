Wilhelmsburg ringt SV Neulengbach nieder

Details Sonntag, 12. November 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Am Samstag begrüßte Wilhelmsburg, in der rückverlegten 1. Runde, vor rund 110 Zuschauern SV Neulengbach. Die Begegnung ging mit 3:2 zugunsten des ASK Wilhelmsburg aus. Wilhelmsburg hat mit dem Sieg über Neulengbach einen Coup gelandet.



Manuel Karner brachte den ASK Wilhelmsburg in der 13. Minute nach vorn. Der Vorsprung wurde kurz darauf erhöht. Durch ein Eigentor von Laurenz Hofbauer verbesserte der Gastgeber den Spielstand auf 2:0 für sich (18.). Die Gastgeber nutzten das Momentum und legten noch vor der Pause nach. Das dritte Tor der turbulenten ersten Halbzeit markierte Stephan Weber in der 27. Minute. Bis zur Pause hielt die Defensive von SV Neulengbach dicht, sodass sich der Vorsprung von Wilhelmsburg nicht weiter vergrößerte.

Avaliani-Doppelpack reichte nicht mehr

Eine starke Leistung zeigte Irakli Avaliani, der sich mit einem Doppelpack für SV Neulengbach beim Trainer empfahl (53./65.). Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und die Gäste deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich Neulengbach noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

Der ASK Wilhelmsburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im letzten Match der Hinrunde tat Wilhelmsburg etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz zehn. In der Verteidigung des ASK Wilhelmsburg stimmt es ganz und gar nicht: 32 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt SV Neulengbach den fünften Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Neulengbach. Die Lage von Neulengbach bleibt angespannt. Gegen den ASK Wilhelmsburg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Wilhelmsburg verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 17.03.2024 bei SV Neulengbach wieder gefordert.

2. Klasse Traisental/AV: ASK Wilhelmsburg – SV Neulengbach, 3:2 (3:0)

65 Irakli Avaliani 3:2

53 Irakli Avaliani 3:1

27 Stephan Weber 3:0

18 Eigentor durch Laurenz Hofbauer 2:0

13 Manuel Karner 1:0

