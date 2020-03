Klement formt neu zusammengestelltes Team - Spielerisch ist noch Luft nach oben

Details Montag, 02. März 2020 09:47

Nach vier Punkten und Platz 14 in der Herbstsaison der 2. Klasse Weinviertel Nord kam es im Kader von USV Klement in der Winterpause zu einem ungewollt großen Umbruch. Bogdan Strobl und Tomas Malusek beendeten ihre Karriere, Robin Balija wechselte zu Hüttendorf und Libor Nekuda spielt nun für Herrnbaumgarten/Schrattenberg. Tomas Zavorka ging nach Tschechien zurück, dafür bleibt David Urban beim Verein gemeldet und steht auf Abruf bereit. Halim Güles wechselte kurz vor Transferschluss zu Gänserndorf, deshalb musste der Verein reagieren. Ömer Ünal (zuletzt Wullersdorf), Dominik Vogel (Großmugl), Samuel Doza von Hausbrunn sowie Lukas Ignacek und Pavel Pejchal aus Tschechien standen schon länger als Zugänge fest. Dazu kamen noch Offensivmann Zdenek Barat aus Tschechien und Defensivakteur Yusuf Özyurt, er spielte zuletzt bei GS United.

Sehr gute Trainingsbeteiligung

Klements Mannschaft befindet sich mitten in einer intensiven Vorbereitung, Trainer Markus Wolf ist mit den ersten Wochen durchaus zufrieden: "Wir sind in jedem Training sehr viele Leute, letzten Donnerstag waren 23 Akteure da und die Beteiligung bei den Einheiten passt. Wir haben jetzt noch drei, vier Wochen, müssen gut arbeiten und spielerisch ist sicher Luft nach oben. Ein wichtiger Punkt für die kommende Zeit ist, dass die Mannschaft zusammenfindet."

Am 23. Februar absolvierte Klement den ersten Test gegen Großkadolz, der Coach des Tabellenletzten der 2. Klasse Weinviertel Nord sah schon gute Ansätze: "Zu 3/4 spielen wir mit einer neuen Mannschaft, es war das erste Zusammentreffen bei einem Match. In der ersten Halbzeit hat nichts gepasst und wir lagen 0:2 zurück. Für die zweite Halbzeit hatten wir die Formation umgestellt und es ist besser geworden, wir kamen zu Chancen und gewannen am Ende mit 5:3." Gestern testete Klement wieder in Tschechien gegen Ulrichskirchen, diesen Samstag trifft man auf Sulz und vor Beginn der Rückrunde folgt der Probegalopp am 15. März gegen Schletz.

"Wir haben etwas später mit der Vorbereitung begonnen und sind daher noch im Kraft- sowie Ausdauerbereich. Es sind inzwischen auch schon verschiedene Spielformen dabei, ab dieser Woche wird im Training noch einmal hart gearbeitet und wir versuchen auf dem Platz viel mit dem Ball zu machen", erklärt Markus Wolf das Trainingsprogramm seines Teams für die Wochen vor Beginn der Rückrunde.

