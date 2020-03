Potential im konditionellen Bereich - Herrnbaumgarten/Schrattenberg peilt Rangverbesserung an

Details Freitag, 06. März 2020 09:24

In der Saison 2019/20 schlossen sich die Vereine Herrnbaumgarten und Schrattenberg zur Spielgemeinschaft zusammen. Die Mannschaft startete mit einem Sieg in die Meisterschaft, holte danach allerdings neun Matches lang keinen weiteren vollen Erfolg. Ottenthal wurde im Finish des Herbstes noch 3:1 geschlagen, mit acht Punkten belegt SG Herrnbaumgarten/Schrattenberg zur Halbzeit den 12. Platz in der 2. Klasse Weinviertel Nord. "Durch die Fusion haben wir uns etwas mehr erwartet, mit der Tabellensituation sind wir nicht ganz zufrieden. Die Mannschaft besteht je zur Hälfte aus Spielern der beiden Vereine, unser großes Ziel war es, eine Einheit zu bilden. Mit dem Zusammenhalt der Mannschaft können wir im Großen und Ganzen zufrieden sein", erklärt Trainer Paul Mikulanec.

Kader punktuell verstärkt

In der Winterpause kam es beim Tabellenzwölften im Kader zu punktuellen Veränderungen, Jozef Gasparovic präsentierte sich zwar als guter Fußballer, seine Verpflichtung im Sommer kam vielleicht aber zu früh und er wechselte in die 1. Klasse zu St. Veit/Gölsen. Daniel Gehart ging außerdem in die Bezirksklasse Weinviertel zum Drösinger SC. Dafür kehrte Libor Nekuda von Klement zur alten Wirkungsstätte zurück, mit Fabian Kunik und Denis Kollar wurden zudem zwei junge Spieler aus der Slowakei mit an Bord geholt. Der Verein machte damit einen Schritt in eine neue Richtung und verjüngte seine Mannschaft.

Steigerungspotential sieht der Coach der Spielgemeinschaft bei seinem Team vor allem im konditionellen Bereich, man ging daher in der Winterpause neue Wege. Die Spieler übernahmen beim Heimprogramm Eigenverantwortung und mittels Runtastic wurden die Laufeinheiten vom Trainer überprüft, dadurch konnte schon einiges aufgeholt werden. Das Team absolvierte zudem ein dreitägiges Trainingslager in Brünn, das taktische Verhalten stand dabei im Fokus und Mikulanec zeigte sich mit mit dem Ergebnis zufrieden.

Am Sonntag folgt gegen Jedenspeigen der nächste Test, zudem sind nächste Woche noch zwei Vorbereitungsspiele geplant und die Mannschaft wird auf die kommende Frühjahressaison vorbereitet. Angesprochen auf die Ziele und Wünsche des Vereins für die bevorstehende Rückrunde meint Herrnbaumgarten/Schrattenbergs Trainer Paul Mikulanec: "Wir wollen in der zweiten Saisonhälfte mehr Punkte machen als noch im Herbst, wir streben eine Rangverbesserung an und dies sollte möglich sein, obwohl es sicher nicht einfach wird. Unser Wunschziel für das Frühjahr wäre ein einstelliger Tabellenplatz."

