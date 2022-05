Altlichtenwarth zerlegt Wildendürnbach

Details Sonntag, 01. Mai 2022 05:49

2. Klasse Weinviertel Nord: Mit Altlichtenwarth und dem UFC Wildendürnbach trafen sich am Samstag vor fast 100 Zuschauern zwei Topteams. Für den Gast schien der SCU Altlichtenwarth aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Altlichtenwarth den maximalen Ertrag. Das Hinspiel war mit einer herben 1:8-Abreibung aus Sicht der Gastgeber zu Ende gegangen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SCU Altlichtenwarth bereits in Front. Radojica Kalinov markierte in der dritten Minute die Führung. Altlichtenwarths Frantisek Lörinczi stellte das 2:0 sicher (25.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Roman Sirota die Führung des SCU Altlichtenwarth aus. Der dominante Vortrag von Altlichtenwarth im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. In der 78. Minute brachte Benjamin Antoni das Netz für Wildendürnbach zum Zappeln und verkürzte auf 3:1. Mario Orsolic überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für den SCU Altlichtenwarth (83.). Der SCU Altlichtenwarth baute den Vorsprung in der 88. Minute durch Lörinczi weiter aus. Am Ende kam Altlichtenwarth gegen den UFC Wildendürnbach zu einem verdienten 5:1-Sieg.

Altlichtenwarth leistet Nachbar Hausbrunn Schützenhilfe

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Wildendürnbach festigte der SCU Altlichtenwarth den vierten Tabellenplatz. Altlichtenwarth präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 45 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SCU Altlichtenwarth. Mit dem Sieg baute der SCU Altlichtenwarth die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Altlichtenwarth zehn Siege, drei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Altlichtenwarth seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

In der Tabelle liegt der UFC Wildendürnbach nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Die gute Bilanz von Wildendürnbach hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der UFC Wildendürnbach bisher 13 Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Die Trendkurve des SCU Altlichtenwarth geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang sechs, mittlerweile hat man Platz zwei der Rückrundentabelle inne.

Am nächsten Sonntag reist Altlichtenwarth zur UKJ Ottenthal, zeitgleich empfängt Wildendürnbach den SV Hausbrunn.

2. Klasse Weinviertel Nord: SCU Altlichtenwarth – UFC Wildendürnbach, 5:1 (3:0)

88 Frantisek Loerinczi 5:1

83 Mario Orsolic 4:1

78 Benjamin Antoni 3:1

44 Roman Sirota 3:0

25 Frantisek Loerinczi 2:0

3 Radojica Kalinov 1:0