FC Neudorf sichert sich den Sieg im Topspiel gegen ASV Hohenau

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:22

In einem spannenden Topspiel zwischen dem Tabellenführer FC Neudorf und dem Drittplatzierten ASV Hohenau konnte sich der FC Neudorf mit einem 2:0 durchsetzen. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit, sorgten die entscheidenden Momente in der zweiten Hälfte für den Heimsieg von Neudorf.

Erste Halbzeit ohne Tore, aber nicht ohne Chancen

Das Spiel begann pünktlich mit dem Anstoß der Gastgeber und schon in den ersten Minuten zeigte sich der FC Neudorf entschlossen. Bereits in der dritten Minute gab es eine erste Chance für die Heimmannschaft, als Sturma links am 5er zum Ball kam, aber an Wiedenbauer, dem Torhüter von Hohenau, scheiterte.

Bergauer köpft nach einer Hereingabe von links mit dem Hinterkopf, Michal Lörinczi klärt auf der Linie. Mad Man, Ticker-Reporter

Die Hohenauer zeigten sich jedoch nicht eingeschüchtert und hatten in der 30. Minute eine gute Freistoßchance, die jedoch knapp verfehlt wurde. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten, unter anderem durch Bergauer für Neudorf und Tuczai für Hohenau, blieb es bis zur Halbzeit beim Stand von 0:0.

Neudorf dominiert die zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit startete ohne Wechsel auf beiden Seiten, und es dauerte nicht lange, bis der FC Neudorf den Bann brach. In der 48. Minute erzielte Andreas Ebersberger das 1:0, indem er den Ball geschickt ins kurze Eck spitzelte. Nur vier Minuten später, in der 52. Minute, baute Ebersberger die Führung aus, indem er flach ins linke Eck traf. Die Hohenauer versuchten zu reagieren, doch der FC Neudorf hielt den Druck hoch. In der 77. Minute wurde deutlich, dass Neudorf in allen Belangen überlegen war, einzig der Torhüter der Gäste, Stefan Wiedenbauer, hielt sein Team mit mehreren Paraden im Spiel. Eine rote Karte für David Frühauf von Hohenau in der 58. Minute erschwerte die Situation für die Gäste zusätzlich.

Die Neudorfer führten einige Wechsel durch, um frische Kräfte zu bringen und den Sieg nach Hause zu fahren.

Liskowetz mit einem Schuss im 16er, Wiedenbauer pariert den abgefälschten Schuss. Mad Man, Ticker-Reporter

Trotz eines letzten Versuchs von Hohenau durch einen Schuss von Liskowetz in der 89. Minute, der von Wiedenbauer pariert wurde, blieb es beim 2:0. Das Spiel endete nach vier Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten Sieg für den FC Neudorf.

Der FC Neudorf bestätigte mit diesem Sieg seine Position an der Spitze der Tabelle, während ASV Hohenau die Gelegenheit verpasste, aufzuschließen. Trotz der Niederlage zeigten die Gäste kämpferische Leistungen, wurden jedoch von einer gut organisierten Neudorfer Mannschaft übertroffen.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Neudorf : Hohenau - 2:0 (0:0)

52 Andreas Ebersberger 2:0

48 Andreas Ebersberger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.