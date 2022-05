Sieg in Wilfersdorf: Drasenhofen beendet Sieglos-Serie

Details Samstag, 07. Mai 2022 01:24

2. Klasse Weinviertel Nord: Mit 1:2 verlor Wilfersdorf am vergangenen Freitag zu Hause vor 45 Fans gegen Drasenhofen. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte der USC Drasenhofen das heimische Publikum mit einem 1:0 jubeln lassen.

Für das erste Tor sorgte Jakub Gois. In der 14. Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. Drasenhofen musste den Treffer von Jiri Unger zum 1:1 hinnehmen (25.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. In MInute 77 ging der USC Drasenhofen durch den zweiten Treffer von Gois in Führung und konnte hinten Gegentreffer verhindern. Am Ende schlug Drasenhofen den FC Wilfersdorf auswärts.

Drasenhofen feiert dritten Saisonsieg

Wilfersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft belegt mit 17 Punkten den zehnten Tabellenplatz. Die formschwache Abwehr, die bis dato 50 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des FC Wilfersdorf in dieser Saison. Nun musste sich Wilfersdorf schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die vergangenen Spiele waren für den FC Wilfersdorf nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits sechs Begegnungen zurück.

Im Tableau hatte der Sieg des USC Drasenhofen keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwölf. Mit erschreckenden 56 Gegentoren stellt Drasenhofen die schlechteste Abwehr der Liga. Der USC Drasenhofen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und 14 Pleiten. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte Drasenhofen endlich wieder einmal drei Punkte.

Als Nächstes steht für Wilfersdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es gegen den ESV Rabensburg. Der USC Drasenhofen empfängt parallel die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf.

2. Klasse Weinviertel Nord: FC Wilfersdorf – USC Drasenhofen, 1:2 (1:1)

77 Jakub Gois 1:2

25 Jiri Unger 1:1

14 Jakub Gois 0:1