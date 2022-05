Hin und her und doch kein Sieger zwischen Hanfthal und Altruppersdorf/K.

Details Sonntag, 29. Mai 2022 01:35

2. Klasse Weinviertel Nord: Hanfthal und Altruppersdorf/Kleinhadersdorf teilten sich an diesem Spieltag vor rund 70 Fans die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Altruppersdf./Kleinhadersdf. zog sich gegen den UFC Hanfthal achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Hanfthal war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 2:0 durchgesetzt.

Das 1:0 durch Johannes Öfferl in der achten Minute brachte den Gastgeber vermeintlich auf die Siegerstraße. Richard Rab nutzte die Chance für die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf und beförderte in der 15. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Daniel Holzapfel brachte Altruppersdorf/Kleinhadersdorf nach 66 Minuten die 2:1-Führung. In der selben Minuten sahen Hanfthals Miroslav Styks und Altruppersdorfs Dominik Stroff wegen Unsportlichkeit die Rote Karte. Stefan Fulir lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte dem UFC Hanfthal den späten 2:2-Ausgleich (90.). Letztlich gingen Hanfthal und Altruppersdf./Kleinhadersdf. mit jeweils einem Punkt auseinander.

Eigentor in letzter Minute kostet Sieg

Das Remis brachte den UFC Hanfthal in der Tabelle voran. Hanfthal liegt nun auf Rang sechs. Der UFC Hanfthal verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Die letzten Resultate von Hanfthal konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Kurz vor Saisonende belegt die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf mit 20 Punkten den neunten Tabellenplatz. Fünf Siege, fünf Remis und zwölf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Altruppersdorf/Kleinhadersdorf kann einfach nicht gewinnen.

Am nächsten Sonntag reist der UFC Hanfthal zum USC Eibesthal, zeitgleich empfängt Altruppersdf./Kleinhadersdf. den FC Wilfersdorf.

2. Klasse Weinviertel Nord: UFC Hanfthal – SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf, 2:2 (1:1)

90 Eigentor durch Stefan Fulir 2:2

66 Daniel Holzapfel 1:2

15 Richard Rab 1:1

8 Johannes Oefferl 1:0