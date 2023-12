ASK Bau Pöchhacker Ybbs: Zum Frühjahrsauftakt möchte man den Leader vom Thron drängen!

Details Sonntag, 17. Dezember 2023 17:05

Der ASK Bau Pöchhacker Ybbs ist in der 2. Landesliga West aktuell der erste Verfolger von Tabellenführer Lilienfeld. Gerade mal ein Zähler fehlt auf die Topposition. Nach einem durchwachsenen Start konnte man im Herbst bald sehr stabil sein Leistungspotential abrufen. Die starken Auftritte sollen im Frühling weitergeführt und im Optimalfall mit dem Titel belohnt werden. Gleich zum Beginn der Rückrunde ist man Veranstalter des Duells der beiden besten Mannschaften. Da möchte man mit einem Sieg unmittelbar ein erfolgreiches Überholmanöver durchführen, wie der sportliche Leiter Daniel Holzer im Interview mit Ligaportal kundtut.

Welches Fazit zieht man nach der Hinrunde?

Daniel Holzer: „Vor dem Start war unser Ziel, wieder ganz oben mitzuspielen. Der Auftakt ist leider holprig gewesen. Daheim hat es gleich gepasst, aber auswärts konnten wir nicht unsere Bestleistungen abrufen. Positiverweise hat sich das dann aber bald geändert und wir sind generell sehr gut in Schwung gekommen. Dadurch konnten wir auch auf fremden Plätzen punkten. Leader Lilienfeld hat zum Glück ebenfalls Punkte liegen gelassen. Von dem her sind wir absolut an der Spitze dran.“

Welche emotionalen Momente aus dem Herbst werden für immer in Erinnerung bleiben?

Daniel Holzer: „Das waren eindeutig die Derbywochen. Innerhalb von 3 Spieltagen sind die Nachbarschaftsduelle auf dem Programm gestanden. Gegen Melk sowie Wieselburg haben wir daheim als Sieger den Platz verlassen. Da konnten wir rund 700 und 1000 Zuschauer auf den Sportplatz locken. Die Stimmung war entsprechend phänomenal. In Purgstall sind wir leider nicht über ein Remis hinausgekommen. Aber zumindest sind wir ungeschlagen geblieben.“

In welchen Bereichen hat es im Spiel noch Probleme gegeben?

Daniel Holzer: „In der Verteidigung sind wir von Anfang an sehr sicher gestanden. Das hat uns bis zum Ende der Hinrunde Stabilität verleiht. Das Offensivspiel lief leider nicht sofort rund. Vor allem auswärts haben wir zu Beginn ein bisschen eine Ladehemmung gehabt. Da konnten wir mit der Effektivität nicht immer zufrieden sein. Mit der Zeit haben wir dann aber einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und unser Goalgetter ist so richtig warm gelaufen.“

Was zeichnet die Tormaschine Viktor Vondryska aus?

Daniel Holzer: „Er hat im Herbst beachtliche zwölfmal getroffen. Der junge Slowake ist ein extrem guter Spieler, der den Ball vor allem auch mit dem Rücken zum Tor behauptet. Andererseits hat er den Torriecher, den ein Vollstrecker haben sollte. Er steht dann genau richtig in der Box. Generell macht er exakt das, was wir uns von ihm erwartet haben.“

Wie läuft die Frühjahrsvorbereitung ab?

Daniel Holzer: „Bis inklusive dieser Woche haben wir noch in der Halle trainiert. Jetzt dann gibt es tatsächlich eine Pause. Diese dauert bis Mitte Jänner. Und dann gehen wir es mit den Übungseinheiten wieder an.“

Wie nutzt man die Transferzeit?

Daniel Holzer: „Zwei Abgänge stehen bereits fest. Mario-Tiberiu Dragodan und David Kopatz gehen nach Oberndorf. Wir haben andererseits bereits Gjon Margegaj von Kienberg/Gaming verpflichtet. Er wird in der Zukunft eine Alternative für die Zentrale bzw. die Außenbahn sein. Einen weiteren Mann für die Offensive suchen wir noch. Aber da ist noch nichts endgültig fixiert.“

Wird Ybbs am Ende ganz oben stehen?

Daniel Holzer: „Es wird bis zum Ende spannend bleiben. Die ersten drei Teams in der Tabelle machen sich den Titel vermutlich aus, denke ich. Wir möchten bis zum Schluss ganz oben mitspielen. Vom letzten Jahr wissen wir, wie schwierig das ist. Einen Meistertitel kann man nicht erzwingen, der muss sich auch ergeben. Wir werden unsererseits aber alles dafür unternehmen. Das Team muss von Beginn weg auch gleich voll da sein. Am ersten Spieltag nach der Pause empfangen wir Lilienfeld. In diesem Schlager möchten wir als Sieger vom Platz gehen und so gleich mal einen riesigen Schritt in Richtung Titel machen.“

