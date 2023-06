SG Großweikersdorf/Wiesendorf: Ohne großen Druck in das Spiel der Spiele

Details Freitag, 02. Juni 2023 11:31

Die SG Großweikersdorf/Wiesendorf musste im Winter personell einen doch beträchtlichen Aderlass hinnehmen. Wohl kaum jemand, sowohl intern als auch extern, hätte damit gerechnet, dass die Holcmann-Elf trotz dieser Begebenheit in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel eine unglaublich starke Rückrunde spielt und drei Runden vor Schluss theoretisch sogar noch Meister werden könnte. Ligaportal.at hat die Gelegenheit wahrgenommen und sich vor dem großen Schlagerspiel der Großweikersdorfer beim Tabellenführer aus Absdorf ausführlich mit dem Trainer der SG Großweikersdorf, Gernot Holcmann, unterhalten.

Ligaportal.at: Herr Holcmann, wie würden Sie die sportliche Performance der Mannschaft im Frühjahr bis jetzt bewerten?

Gernot Holcmann: Da wir im Winter sehr viel Qualität abgegeben haben, haben wir uns als Verein dazu entschlossen, mit den Jungen weiterzuspielen, den eigenen Spielern die Chance zu geben, sich zu entwickeln. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft. Die Mannschaft ist noch einmal zusammengewachsen. Ich habe ihnen gesagt, dass wir Qualität schon kompensieren können, wenn wir noch einmal zusammenrücken, einer für den anderen fightet. Das haben wir in den ersten Runden gemacht, wir sind immer ans Limit gegangen, man hat dann gewusst, dass es, wenn es einmal passiert und eine Niederlage kommt, wieder in die andere Richtung gehen kann. Das ist uns dann leider passiert, aber man muss ganz ehrlich sagen, der Verein und natürlich auch ich sind schon stolz auf die Jungs, was sie bis jetzt geschafft haben. Wir hätten natürlich die Chance, dass wir am Ende ganz vorne stehen, aber es ist absolut okay so, wie es aktuell ist. Wir wollen unter den Top fünf bleiben, das haben wir uns als Ziel gesetzt, dieses Ziel wollen wir erreichen, davon gehen wir auch aus. Ansonsten muss man ehrlich sagen, dass nicht alle Spiele gut waren, am Anfang waren auch Partien dabei, wo das Spielglück auf unserer Seite war, das musst du dir aber auch erarbeiten. Dazwischen hatten wir ein paar gute Spiele, etwa Gföhl und Rehberg, wo wir vor allem in der ersten Halbzeit einen sehr schönen Fußball gespielt haben. Natürlich fehlt bei einer jungen Mannschaft noch die Konstanz, man kann aber wie gesagt zufrieden sein mit den Jungs.

Ligaportal.at: Wie man heraushört, bläst man jetzt also nicht zum Großangriff auf Platz eins?

Gernot Holcmann: Man muss natürlich sagen, dass es Vereine wie Absdorf, Grafenwörth und Langenlois gibt, die einfach einen breiteren Kader zur Verfügung haben. Das wird entscheidend sein. Darum wird es für uns für ganz vorne nicht reichen, wir haben uns auch nicht zum Ziel gesetzt, Meister zu werden, eigentlich können wir ohne Druck die Saison zu Ende spielen. Unser Ziel war es, die Jungen weiterzuentwickeln, ihnen viele Einsatzminuten zu geben, dass es nebenbei so läuft, ist natürlich super.

Ligaportal.at: Heute Abend wartet Absdorf. Welche Werte wird es hier brauchen, um bestehen zu können?

Gernot Holcmann: Ein Derby hat immer eigene Gesetzte, ich glaube, dass in diesem Spiel alles offen ist. Wir sind sicher nicht der Favorit, in einem Derby ist aber wie gesagt alles möglich. Wir müssen nicht, wir haben sicher nicht so viel Druck wie Absdorf. Sie haben wie gesagt einen guten Kader und einen sehr guten Trainer, sie stehen nicht umsonst ganz vorne. Es wird für die Jungs vor einer tollen Kulisse ein super Spiel werden, das sie einfach genießen sollten. Ich denke, für solche Spiele trainiert man und gibt man Gas. Sie haben es sich absolut verdient, wenn heute viele Zuschauer kommen.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei