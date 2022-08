Drama Baby Drama: Sieben Tore bei St. Martin gegen Ausseerland Juniors

Details Montag, 15. August 2022 22:05

SV St. Martin/Grimming hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 3:4-Niederlage lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Der Verlauf der Partie war aber sehr bemerkenswert, immerhin kassierte St. Martin in der Schlussphase zwei Ausschlüsse, konnte aber zwischenzeitlich noch ausgleichen, ehe Ausseerland dem Gegner die Lichter ausknipste

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Beide Teams spielen nach vorne. Für Tore reicht es aber vorerst nicht. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt aus Sicht der Gastgeber vor der Halbzeit traf David Otter für FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors zur Führung (43.) - er überhebt den gegnerischen Goalie.

Otter schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (51.). Stefan Radlingmaier traf zum 1:2 zugunsten von SV St. Martin/G. (56.). Durch ein Eigentor von Raffael Auzinger verbesserte Ausseerland Juniors den Spielstand auf 3:1 für sich (60.) - toller Pass von Hödl auf Rossi, der legt quer auf Otter und schon steht es 3:1. Das 2:3 von St. Martin/G. bejubelte Kevin Klettner (75.) - er trifft in Folge eines Eckballs. Ausseerland Jrs. In weiterer Folge kassiert St. Martin zwei Ausschlüsse. Dennoch gelingt den Gastgebern noch der Ausgleich, ehe Daniel Rossi noch einen Treffer parat hatte (93.) - nach schöner Vorlage von Tadic. Am Schluss siegte FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors gegen SV St. Martin/Grimming.

Zum Abschluss der vergangenen Saison nahm SV St. Martin/G. mit 21 Punkten Platz zehn ein.

Der sechste Platz, den Ausseerland Juniors mit den Leistungen in der Vorsaison erreichte, ist in dieser Spielzeit womöglich noch zu toppen. Mit sechs Punkten auf der Habenseite steht Ausseerland Jrs. derzeit auf dem dritten Rang.

St. Martin/G. stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei der Reserve von ATV BURGERATELIER Irdning vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors die Zweitvertretung von SG Rottenmann.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Drama Baby Drama. Nach 2:0 und 3:1-Führung hätten wir den Sack früher zumachen müssen. St. Martin hat trotz der Ausschlüsse aufopfernd gekämpft, durch das Last Minute Tor haben wir die Partie doch noch einmal zu unseren Gunsten gedreht. Pauschallob für die kämpferische Leistung."

1. Klasse Enns: SV St. Martin/Grimming – FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors, 3:4 (0:1)

93 Daniel Rossi 3:4

90 Christoph Schneeberger 3:3

75 Kevin Klettner 2:3

60 Eigentor durch Raffael Auzinger 1:3

56 Stefan Radlingmaier 1:2

51 David Otter 0:2

43 David Otter 0:1