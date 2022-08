Ausseerland Juniors deklassieren Rottenmanns Zweier

Details Montag, 22. August 2022 14:46

Die Ausseerland Juniors trafen am Sonntag auf die Zweier von Rottenmann. Die Gastgeber gingen als klare Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel der dritten Runde der 1. Klasse Enns endete mit einem klaren 5:0-Sieg der Heimischen, die damit den dritten Sieg im dritten Saisonspiel feierten. Rottenmann steht weiterhin bei null Punkten und ziert das Tabellenende.

Klare Sache

Die Ausseer starten gleich gut ins Match und setzen den Gegner unter Druck. Nach nur neun Minuten führen die Gastgeber bereits mit 1:0. William Wallace trifft zur Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingt. Nach 21 Minuten steht es 2:0 - dieses Mal sah der Rottenmanner Goalie aber nicht sonderlich glücklich aus. Nur fünf Minuten später fällt auch schon das 3:0 und das Spiel ist wohl schon jetzt entschieden. Die Ausseer legen aber auch noch das 4:0 nach. Rottenmann ist überfordert. Mit dem 4:0 geht es dann auch in die Pause.

Ausseer verwalten Führung

Im zweiten Durchgang lässt es Ausseerland etwas lockerer angehen, doch am Spielcharakter ändert sich wenig. Die Ausseer bleiben am Drücker und setzen den Gegner unter Druck. Für Tore sollte es vorerst aber nicht reichen. Beide Trainer nehmen dann Einwechslungen vor. In der Schlussphase fällt dann auch noch das 5:0, ehe der Schiri das Spiel auf schiefer Ebene abpfeift.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Ein souveräner Sieg, der noch höher ausfallen hätte können, wenn wir nach der Halbzeit mit dem selben Nachdruck gespielt hätten. Durch den heftigen Regen war es aber schwer zu spielen und kräftezehrend. Pauschallob an die Mannschaft. 3 Spiele, 9 Punkte, das kann sich sehen lassen!"