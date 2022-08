Doppelter Otter - nach Joker-Tor in der Unterliga zwei Tore bei Ausseer Sieg gegen Pruggern-Gröbming

Details Sonntag, 28. August 2022 14:00

FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors gewann das Samstagsspiel in der 1. Klasse Enns gegen die Reserve von SG E-Werk Pruggern/Gröbming mit 4:2. Mann des Spiels war David Otter. Er erzielte zwei Tore und brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Detail: Am Freitag stach er als Joker für die Kampfmannschaft der Ausseer und sicherte drei Punkte.

Die jungen Ausseer starten druckvoll ins Spiel. Jonas Kogler war es, der vor 150 Zuschauern für Ausseerland Juniors den Führungstreffer besorgte (7.). Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste auch gleich nachlegen, was auch gelingt. David Otter erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 37 Minuten auf 2:0 - er ist per Abstauber zur Stelle. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Nur Augenblicke später die nächste Gelegenheit für Otter, doch dieses Mal zieht er im eins gegen eins den Kürzeren. Mit dem 2:0 geht es dann auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste: SG Pruggern/Gröbming II schoss in der 50. Minute das Tor zum 1:2 - Leichtenmüller steigt nach einer Ecke am höchsten und köpft ein. Damit ist wieder Spannung drin - vor allem als die Gäste eine Gelb-Rote Karte kassieren und ab sofort mit einem Mann weniger spielen müssen. Anstatt des 2:2 fällt das 3:1 für Ausseerland, und zwar erneut durch den starken Otter, der noch am Freitag auch für die Kampfmannschaft der Ausseer das Spiel entschied. Daniel Rossi baute den Vorsprung des Tabellenprimus in der 77. Minute aus. Kurz vor Ultimo war noch Thomas Herwig Eder zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Pruggern/Gröbming II verantwortlich (82.). An der Punkteverteilung ändert das aber nichts mehr. Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors den Gastgeber 4:2.

SG E-Werk Pruggern/Gröbming II bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. In dieser Saison sammelte Pruggern/Gröbming II bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Die errungenen drei Zähler gingen für Ausseerland Juniors einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

SG E-Werk Pruggern/Gröbming II stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) bei der Zweitvertretung von ATV BURGERATELIER Irdning vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Ausseerland Jrs. FC Tauplitz.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Das Wochenende von David Otter. Am Freitag hat er als Joker in der Kampfmannschaft in letzter Sekunde gestochen, heute die Juniors mit zwei Toren zum Sieg geführt. Besonders erfreulich ist das erste Tor des 15-jährgen Jonas Kogler im Erwachsenenfußball, herzliche Gratulation!"

1. Klasse Enns: SG E-Werk Pruggern/Gröbming II – FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors, 2:4 (0:2)

82 Thomas Herwig Eder 2:4

77 Daniel Rossi 1:4

73 David Otter 1:3

50 David Leichtenmueller 1:2

37 David Otter 0:2

7 Jonas Kogler 0:1