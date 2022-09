Sieben Tore: Juniors Liezen wacht gegen Bad Mitterndorf erst nach Rückstand auf

Details Sonntag, 04. September 2022 09:31

Die gute Serie der Zweitvertretung von Bad Mitterndorf seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gäste verloren gegen SC Juniors Liezen mit 3:4 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. Die Ausgangslage sprach für Juniors Liezen, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Der Gastgeber geriet in der achten Minute ins Hintertreffen. Sebastian Seebacher erhöhte den Vorsprung von Bad Mitterndorf II nach 18 Minuten auf 2:0. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Wenige Minuten später verkürzte SC Juniors Liezen auf 1:2 (56.). In der 57. Minute gelang Juniors Liezen, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Ivan Khyzhniak. Eine Minute später ging Bad Mitterndorf II durch den zweiten Treffer von Seebacher in Führung. Die komfortable Halbzeitführung von Bad Mitterndorf II hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Niklas Reitegger schoss den Ausgleich in der 60. Spielminute. Bad Mitterndorf II kam nicht mehr ins Spiel zurück, SC Juniors Liezen erzielte sogar die Führung (70.). Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters hatte Bad Mitterndorf II das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Juniors Liezen belegt mit der maximalen Ausbeute von zwölf Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von SC Juniors Liezen stets gesorgt, mehr Tore als Juniors Liezen (35) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse Enns. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, SC Juniors Liezen zu stoppen. Von den vier absolvierten Spielen hat Juniors Liezen alle für sich entschieden.

Trotz der Schlappe behält Bad Mitterndorf II den vierten Tabellenplatz bei.

Am nächsten Samstag reist SC Juniors Liezen zu WSV Eisenerz, zeitgleich empfängt Bad Mitterndorf II FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors.

1. Klasse Enns: SC Juniors Liezen – Bad Mitterndorf II, 4:3 (0:2)

70 Dominik Presul 4:3

60 Niklas Reitegger 3:3

58 Sebastian Seebacher 2:3

57 Ivan Khyzhniak 2:2

56 Dominik Presul 1:2

18 Sebastian Seebacher 0:2

8 Marcel Huebl 0:1