Lok Selzthal lässt Tauplitz nicht den Funken einer Chance

Details Montag, 17. April 2023 12:20

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich ESV Lok Selzthal und FC Tauplitz zum Frühjahresauftakt in der 1. Klasse Enns mit dem Endstand von 7:1. ESV Lok Selzthal setzte sich standesgemäß gegen Tauplitz durch. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von ESV Lok Selzthal ausgegangen.

Die Selzthaler sind von Beginn an das spielbestimmende Team. Fabio Alexander Huber trug sich in der 24. Spielminute in die Torschützenliste ein. Christoph Forstner versenkte die Kugel zum 2:0 für ESV Lok Selzthal (33.) - er schießt aus 20 Metern und der Ball senkt sich hinter dem Goalie ins Tor. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Noch vor der Halbzeit legte Huber seinen zweiten Treffer nach (43.) - allerdings aus abseitsverdächtiger Position. Die Überlegenheit von ESV Lok Selzthal spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Tauplitzern, die es noch einmal wissen wollen. Nicolas Tassatti verkürzte für FC Tauplitz später in der 55. Minute auf 1:3 - wunderschön gemacht. Huber (66.) und Forstner (76.) schossen weitere Treffer für ESV Lok Selzthal, während Tamas Csemez (83.- er trifft nach einer Ecke) das 6:1 markierte und die Tauplitzer Hoffnungen von einem Punktgewinn zerstört waren. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Jonas Franz Dobesberger für einen Treffer sorgte (92.). Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem ESV Lok Selzthal bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Der Gastgeber hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. An ESV Lok Selzthal gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst siebenmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Enns. ESV Lok Selzthal ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile neun Siege und ein Unentschieden zu Buche. Mit vier Siegen in Folge ist ESV Lok Selzthal so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Die Abstiegssorgen von Tauplitz sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Gäste verbuchten insgesamt drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Die Situation bei FC Tauplitz bleibt angespannt. Gegen ESV Lok Selzthal kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

ESV Lok Selzthal tritt kommenden Sonntag, um 17:00 Uhr, bei der Reserve von ATV MOUNTAIN egg Irdning an. Bereits einen Tag vorher reist Tauplitz zur Zweitvertretung von Bad Mitterndorf.

Gerald Galle (Sektionsleiter Selzthal): "Nach einer langen Vorbereitezeit endlich wieder Meisterschaft für unsere jungen Spielhungrigen Spieler. Trotz schlechtem Wetter viele Fans auf der Tribüne in der Lok Arena. Von Anfang an domierte unsere Mannschaft das Spiel gegen Tauplitz, aber erst nach dem ersten Treffer für unser Team in Minute 20 konnten wir einen souveränen 7:1 Erfolg einfahren."

1. Klasse Enns: ESV Lok Selzthal – FC Tauplitz, 7:1 (3:0)

92 Jonas Franz Dobesberger 7:1

83 Eigentor durch Tamas Csemez 6:1

76 Christoph Forstner 5:1

66 Fabio Alexander Huber 4:1

55 Nicolas Tassatti 3:1

43 Fabio Alexander Huber 3:0

33 Christoph Forstner 2:0

24 Fabio Alexander Huber 1:0

