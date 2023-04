Lok Selzthal überrollt junge Irdninger

Details Montag, 24. April 2023 11:16

ESV Lok Selzthal kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. ESV Lok Selzthal setzte sich standesgemäß gegen die Reserve von ATV MOUNTAIN egg Irdning durch. Im Hinspiel hatte ESV Lok Selzthal keinerlei Probleme mit ATV Irdning II gehabt und einen 3:0-Erfolg verbucht. Selzthal hält die Konkurrenz damit weiter auf Distanz, auch wenn man nach Verlustpunkten gleich auf mit den Liezen Juniors ist.

ESV Lok Selzthal ging durch Dominik Poier in der 17. Minute in Führung. Fabio Alexander Huber erhöhte für den Tabellenführer auf 2:0 (20.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Mit dem 3:0 durch Marc Justich schien die Partie bereits in der 48. Minute mit ESV Lok Selzthal einen sicheren Sieger zu haben. In der 51. Minute zeigte der Unparteiische Kurt Andreas Lammer von ATV MOUNTAIN egg Irdning II die Rote Karte.

Für das 4:0 von ESV Lok Selzthal sorgte Huber, der in Minute 74 zur Stelle war. Der fünfte Streich des Gasts war Poier vorbehalten (90.). In der Nachspielzeit besserte Huber seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen dritten Tagestreffer für ESV Lok Selzthal erzielte. ESV Lok Selzthal überrannte ATV Irdning II förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

ATV MOUNTAIN egg Irdning II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen ESV Lok Selzthal weiter im Abstiegssog. In dieser Saison sammelte ATV Irdning II bisher vier Siege und kassierte sieben Niederlagen. Für ATV MOUNTAIN egg Irdning II sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Wer soll ESV Lok Selzthal noch stoppen? ESV Lok Selzthal verbuchte gegen ATV Irdning II die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Enns weiter an. In der Defensive von ESV Lok Selzthal griffen die Räder ineinander, sodass ESV Lok Selzthal im bisherigen Saisonverlauf erst siebenmal einen Gegentreffer einsteckte. ESV Lok Selzthal bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat ESV Lok Selzthal zehn Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. ESV Lok Selzthal scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist ATV MOUNTAIN egg Irdning II zu SV St. Martin/Grimming, am gleichen Tag begrüßt ESV Lok Selzthal die Zweitvertretung von Bad Mitterndorf vor heimischem Publikum.

Gerald Galle (Sportlicher Leiter): "Eigentlich gibt es nicht viel zu berichten. Irdning viel zu schwach, um in in die Nähe unseres Tores zu kommen. Auf unserer Seite auch keine Glanzpartie. Unterm Strich 6:0 gewonnen. Wir sind zufrieden und nehmen die drei Punkte mit."

1. Klasse Enns: ATV MOUNTAIN egg Irdning II – ESV Lok Selzthal, 0:6 (0:2)

91 Fabio Alexander Huber 0:6

90 Dominik Poier 0:5

74 Fabio Alexander Huber 0:4

48 Marc Justich 0:3

20 Fabio Alexander Huber 0:2

17 Dominik Poier 0:1

