Bad Mitterndorf ringt Selzthal einen Punkt ab

Details Montag, 01. Mai 2023 15:22

Lok Selzthal empfing am Samstagnachmittag in der 12. Runde der 1. Klasse Enns die Zweier des ASV Bad Mitterndorf. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel und wollten einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft machen. Allerdings wurde es nichts aus dem einem Sieg. Die Bad Mitterndorfer knöpften den Gastgebern einen Punkt ab. Damit hat Liezens Zweier nach Verlustpunkten die Tabellenführung übernommen. Die Liezener feierten einen 6:0-Kantersieg, doch der Reihe nach.

Druckvolle Selzthaler

Dabei starten die Selzthaler gewohnt druckvoll ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Allerding steht die Defensive der Gäste weitgehend sicher und lässt wenig bis nichts zu. Die sich ergebenden Möglichkeiten können die Selzthaler nicht nutzen. So plätschert das Spiel dann dahin und Mitterndorf setzt auch immer wieder Nadelstiche im Spiel nach vorne. Treffer sollte aber keine gelingen. So geht es mit dem 0:0 auch in die Pause.

Nullnummer mit klaren Vorteilen der Hausherren

Auch im zweiten Durchgang hat das Spiel einen ähnlichen Charakter wie in Durchgang eins. Wobei die Begegnung jetzt ruppiger wird und der Schiri mehrmals eingreifen muss und Gelbe Karten verteilt. Für Treffer reicht es aber auch in der zweiten Halbzeit nicht. Selzthal ist zwar optisch überlegen, kann die sich ergebenden Möglichkeiten aber nicht in Tore ummünzen. So vergeht auch die zweite Halbzeit und der Schiri beendet das Spiel beim Stand von 0:0.

Gerald Galle (Sektionsleiter Selzthal): "Von der ersten Minute weg Spiel auf ein Tor unserer Mannschaft. Bad Mitterndorf kommt kaum über die Mittellinie. Einige Torchancen leichtsinnig vergeben und der Tormann hatte einen Glanztag. Zweite Hälfte flaute das Spiel ein wenig ab. Bad Mitterndorf verteidigte sich geschickt. Zum Schluss warf unser Team noch einmal alles nach vorne und es gab noch viele hochkarätige Einschussmöglichkeiten, aber es der Siegestreffer einfach nicht mehr gelingen."

