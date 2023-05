St. Martin erkämpft sich Punkt gegen Tabellenführer Selzthal

Details Montag, 08. Mai 2023 09:03

ESV Lok Selzthal, als Siegesanwärter bei SV St. Martin/G. angetreten, musste sich am Samstag mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben. Über das Remis konnte sich St. Martin/G. entschieden mehr freuen als der vermeintliche Favorit ESV Lok Selzthal. Im Hinspiel hatte ESV Lok Selzthal keinerlei Probleme mit dem Gastgeber gehabt und einen 7:0-Erfolg verbucht.

Selzthal mit Druck

Die Selzthaler starten druckvoll ins Spiel und spielen nach vorne. Man bringt den Ball auch gleich in die Gefahrenzone, doch insgesamt läuft das Werkl der Gäste heute nicht so wie bisher in der Saison. Das liegt aber auch daran, dass die Gastgeber hinten gut stehen und durchaus aggressiv zu Werke gehen. Zur Pause stand dementsprechend ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Im zweiten Durchgang macht Selzthal unbeirrt weiter und das sollte Erfolg bringen: Christoph Forstner brach für ESV Lok Selzthal den Bann und markierte in der 61. Minute die Führung. Die Gastgeber geben sich aber nicht auf - im Gegenteil - man riskiert in der Folge mehr und wird belohnt. SV St. Martin/Grimming hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Stefan Radlingmaier den Ausgleich (65.). Damit ist wieder alles offen und es geht Hin und Her. Das Spiel steht auf Messers Schneide, es fallen aber keine Tore mehr. Am Ende sicherte sich SV St. Martin/G. mit diesem 1:1 einen Zähler.

Abwehr als St. Martiner Problem

St. Martin/G. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit 16 Punkten auf der Habenseite steht SV St. Martin/Grimming derzeit auf dem sechsten Rang. Fünf Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat SV St. Martin/G. derzeit auf dem Konto.

ESV Lok Selzthal führt das Feld der 1. Klasse Enns mit 33 Punkten an. An der Abwehr der Gäste ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst acht Gegentreffer musste ESV Lok Selzthal bislang hinnehmen. ESV Lok Selzthal ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet zehn Siege und drei Unentschieden. Zuletzt lief es erfreulich für ESV Lok Selzthal, was elf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für St. Martin/G. ist auf gegnerischer Anlage die Zweitvertretung von SG Rottenmann (Samstag, 14:00 Uhr). ESV Lok Selzthal misst sich am gleichen Tag mit WSV Eisenerz.

Stimme zum Spiel:

Gerald Galle (Sportlicher Leiter Selzthal): "Das Spiel zeigt, dass die Meisterschaft bis zur letzten Runde spannend bleiben wird. Wir müssen weiter konzentriert sein. St. Martin hat das gut gemacht."

1. Klasse Enns: SV St. Martin/Grimming – ESV Lok Selzthal, 1:1 (0:0)

65 Stefan Radlingmaier 1:1

61 Christoph Forstner 0:1

Aufstellungen

St. Martin: Jonas Auzinger - Julian Schrempf, Stefan Radlingmaier - Stefan Mayer, Thomas Seiser, Martin Radlingmaier, Michael Radlingmaier, Simon Nico Auzinger - Christoph Stenitzer (K), Kevin Klettner, Manuel Schwabegger

Selzhtal: Lukas Justich, Marc Justich, Luca Andreas Leyendecker, Fabio Alexander Huber, Yannik Galle, Simon März, Jonas Franz Dobesberger, Raphael Fleischmann, Christoph Forstner, Jan Poier (K), Christian Kalsberger

