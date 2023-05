Juniors Liezen gleichen gegen Tauplitz in letzter Minute aus

Details Montag, 08. Mai 2023 21:52

Obwohl Juniors Liezen auf dem Papier der klare Favorit war, kam das Heimteam gegen Tauplitz nicht über ein 1:1-Remis hinaus. FC Tauplitz stellte sich einer schweren Aufgabe und konnte schließlich erhobenen Hauptes vom Feld gehen. Im Hinspiel hatte SC Juniors Liezen einen Auswärtscoup gelandet und einen 3:0-Erfolg geholt. Tauplitz macht den Liezenern, die mit einem Sieg an Selzthal vorbeiziehen wollten, einen Strich durch die Rechnung, auch wenn sie nach Verlustpunkten ohnehin vorne liegen.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften zunächst lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ändert sich das aber. Tauplitz will hier nicht ohne Zählbarem nachhause fahren. Vieles läuft über die Seiten. Es bleibt aber dabei - es geht mit dem 0:0 dann auch in die Pause.

Im zweiten Durchgang sehen die Fans weiter eine bunte Partie. Liezen hat jetzt mehr vom Spiel, will die Führung. Etwas entgegen des Spielverlaufs fällt dann das 1:0 für die Tauplitzer. Tamas Csemez brach für Tauplitz den Bann und markierte in der 79. Minute die Führung - der Ball passt punktgenau. Mit der Führung im Rücken wollen die Tauplitzer nachlegen, woraus aber nichts wird. Liezen erzwingt schließlich den Ausgleich. Nikita Cherepov, der in der 88. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Am Ende stand es zwischen Juniors Liezen und FC Tauplitz, die mit dem Schiedsrichterteam alles andere als zufrieden waren, pari.

Sicherlich ist das Ergebnis für SC Juniors Liezen nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Offensiv sticht Juniors Liezen in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 70 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. SC Juniors Liezen bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Juniors Liezen zehn Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich SC Juniors Liezen selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Tauplitz belegt mit 18 Punkten den fünften Tabellenplatz. Die Gäste verbuchten insgesamt fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. FC Tauplitz ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nächster Prüfstein für Juniors Liezen ist auf gegnerischer Anlage die Zweitvertretung von Bad Mitterndorf (Sonntag, 14:30 Uhr). Tags zuvor misst sich Tauplitz mit FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors.

1. Klasse Enns: SC Juniors Liezen – FC Tauplitz, 1:1 (0:0)

88 Nikita Cherepov 1:1

79 Tamas Csemez 0:1

