Neun Treffer in einer Halbzeit! Selzthal überrollt Eisenerz

Details Montag, 15. Mai 2023 19:54

Für Eisenerz endete das Spiel bei ESV Lok Selzthal im Debakel. Schlussendlich trat WSV Eisenerz mit einer 0:10-Niederlage im Gepäck den Heimweg an. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von ESV Lok Selzthal. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel war eine Demonstration des Tabellenprimus gewesen, als man die Partie mit 8:1 für sich entschieden hatte. Detail: Zur Pause stand es nur 1:0 für die Selzthaler, die damit eine weitere Duftmarke im Titelkampf setzen, in dem sie nach Verlustpunkten gerechnet weiterhin zurückliegen.

Knappe Angelegenheit

Für das erste Tor sorgte Fabio Alexander Huber. In der 23. Minute traf der Spieler des Heimteams ins Schwarze. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass ESV Lok Selzthal mit einer Führung in die Kabine ging.

Selzthal dreht auf

Doppelpack für ESV Lok Selzthal: Nach seinem ersten Tor (49.) markierte Christoph Forstner wenig später seinen zweiten Treffer (56.). Jonas Franz Dobesberger beseitigte mit seinen Toren (65./67.) die letzten Zweifel am Sieg von ESV Lok Selzthal. Mit dem Tor zum 6:0 steuerte Huber bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (69.). Der Mittelfeldspieler schraubte das Ergebnis in der 76. Minute mit dem 7:0 für ESV Lok Selzthal in die Höhe. Nach den Treffern von Forstner (81.) und Luca Andreas Leyendecker (88.) setzte Jan Oswald Krassnegger (91.) den Schlusspunkt für ESV Lok Selzthal. Am Ende ließ ESV Lok Selzthal kein gutes Haar an Eisenerz und gewann außerordentlich hoch.

Mit beeindruckenden 76 Treffern stellt ESV Lok Selzthal den besten Angriff der 1. Klasse Enns. ESV Lok Selzthal weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, drei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Die letzten Resultate von ESV Lok Selzthal konnten sich sehen lassen – elf Punkte aus fünf Partien.

WSV Eisenerz bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Im Angriff weist der Gast deutliche Schwächen auf, was die nur 20 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Eisenerz alles andere als positiv. Die Not von WSV Eisenerz wird immer größer. Gegen ESV Lok Selzthal verlor Eisenerz bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

ESV Lok Selzthal wird am kommenden Donnerstag von der Reserve von SG Rottenmann empfangen. Für WSV Eisenerz geht es am kommenden Samstag bei SC Juniors Liezen weiter.

Gerald Galle (Sektionsleiter Selzthal): "Unsere Mannschaft spielte auch diesmal vom Anpfiff weg in Richtung gegnerisches Tor und auch diesmal war es nicht leicht, den Abehrriegel zu knacken. Die Eisenerzer verteidigten geschickt. Erst in Minute 23 gelang das erste Tor. Vor der Halbzeit wurden noch einige gute Chancen vergeben und so ging es mit nur 1:0 in die Kabine. Mit den nächsten beiden Toren nach der Pause war aber der Wille der Erzbergler gebrochen. Es viel Tor um Tor und so endete das Spiel mit einem klaren 10:0."

1. Klasse Enns: ESV Lok Selzthal – WSV Eisenerz, 10:0 (1:0)

