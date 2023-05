Zweistellig: Lok Selzthal überrollt Rottenmann

Details Sonntag, 21. Mai 2023 13:40

Auch wenn die Verhältnisse vor dem Spiel klar waren, überraschte das deutliche Ergebnis. Am Ende hatte ESV Lok Selzthal die Zweitvertretung von Rottenmann mit 10:0 überrannt. Damit wurde ESV Lok Selzthal der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel war mit einer herben 0:6-Abreibung aus Sicht von SG Rottenmann II zu Ende gegangen. Damit bleibt Selzthal Tabellenführer Liezen, der der Nachtrag gewonnen haben, im Nacken - drei Runden vor Schluss liegt man zwei Punkte zurück.

Das Heimteam geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Fabio Alexander Huber das schnelle 1:0 für ESV Lok Selzthal per Kopf erzielte. Luca Andreas Leyendecker erhöhte für ESV Lok Selzthal auf 2:0 (23.) nach einem Eckball. Mit dem 3:0 von Elias Haller für die Gäste war das Spiel eigentlich schon entschieden (26.). Spielstark zeigte sich ESV Lok Selzthal, als Huber (30.) und Haller (35.) mit einem Schuss aus 20 Metern innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Die Partie war für Rottenmann II bereits zur Pause gelaufen. Ausdruck der gegnerischen Dominanz war ein schier unüberwindbarer Rückstand.

Yannik Galle (54.), Dominik Poier (57.) - Torwartfehler - und Christoph Forstner (63.) bauten die komfortable Führung von ESV Lok Selzthal weiter aus. Huber (74.) und Forstner (77.) brachten ESV Lok Selzthal mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Das einseitige Toreschießen endete schließlich mit dem Schlusspfiff des Unparteiischen. ESV Lok Selzthal ließ dabei keine Gelegenheit aus, SG Rottenmann II vorzuführen, und nahm einen zweistelligen Sieg mit nach Hause.

In der Defensive drückt der Schuh bei Rottenmann II, was in den 37 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. In dieser Saison sammelte SG Rottenmann II bisher zwei Siege und kassierte acht Niederlagen. Die schmerzliche Phase von Rottenmann II dauert an. Bereits zum sechsten Mal in Folge verließ man am Donnerstag das Feld als Verlierer.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von ESV Lok Selzthal stets gesorgt, mehr Tore als ESV Lok Selzthal (59) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse Enns. ESV Lok Selzthal ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile neun Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich ESV Lok Selzthal selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Nächster Prüfstein für SG Rottenmann II ist die Reserve von SG E-Werk Pruggern/Gröbming (Samstag, 18:00 Uhr). ESV Lok Selzthal misst sich am selben Tag mit SC Juniors Liezen (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Gerald Galle (Sektionsleiter Selzthal): "Eine klare Sache für unsere Mannschaft. Rottenmann hat mit dem letzten Aufgebot gespielt, konnte in keiner Phase etwas entgegensetzen. Mit mehr Nachdruck hätte der Sieg noch deutlich höher ausfallen können."

1. Klasse Enns: SG Rottenmann II – ESV Lok Selzthal, 0:10 (0:5)

77 Christoph Forstner 0:10

74 Fabio Alexander Huber 0:9

63 Christoph Forstner 0:8

57 Dominik Poier 0:7

54 Yannik Galle 0:6

35 Elias Haller 0:5

30 Fabio Alexander Huber 0:4

26 Elias Haller 0:3

23 Luca Andreas Leyendecker 0:2

7 Fabio Alexander Huber 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei