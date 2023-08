Knappe Angelegenheit zwischen Hall und Irdning: Ein Tor macht den Unterschied

Details Freitag, 25. August 2023 21:31

Im spannenden Aufeinandertreffen zwischen dem SV Dandler Hall und dem ATV MERCANDO Irdning II behielt Dandler Hall letztendlich die Oberhand und sicherte sich einen verdienten 2:1-Sieg. Die Zuschauer wurden mit packendem Fußball und eindrucksvollen Spielzügen belohnt.

Die Hausherren führten nach fünf Minuten

Das Spiel begann mit einem beeindruckenden Start seitens des SV Dandler Hall. Bereits in der 5. Minute eröffnete Marcel Strohmaier die Torschützenliste, als er eine präzise Flanke im Strafraum erwartungsgemäß verwandelte. Diese frühe Führung setzte den Ton für den Rest der ersten Halbzeit und gab Dandler Hall das Selbstvertrauen, das Spiel zu dominieren.

Die Mannschaft von ATV MERCANDO Irdning II ließ sich jedoch nicht so leicht abschütteln und kämpfte wacker. Trotzdem gelang es Fritz Bammer in der 40. Minute, die Führung des SV Dandler Hall auszubauen. Nach einem Eckball köpfte Bammer den Ball ins Netz und erhöhte den Vorsprung auf 2:0. Diese komfortable Führung brachte Dandler Hall in eine gute Position, um die Kontrolle über das Spiel zu behalten.

Der Anschlusstreffer für Irdning fiel zu spät

In der zweiten Halbzeit verstärkte der Gast seine Bemühungen, den Rückstand aufzuholen. Mit erhöhtem Druck und aggressiverem Angriffsspiel setzten sie die Abwehr von Dandler Hall unter Druck. Dies zahlte sich schließlich aus, als Clemens Lechner in der 77. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Sein Tor brachte die Spannung zurück ins Spiel und setzte die Heimischen unter Zugzwang, die knappe Führung zu verteidigen.

Trotz der späten Aufholjagd von ATV MERCANDO Irdning II konnte der SV Dandler Hall seine Führung erfolgreich über die Zeit retten. Die Mannschaftsleistung, die frühen Tore und eine solide Verteidigungsarbeit trugen dazu bei, den 2:1-Sieg zu sichern.

Insgesamt bot die Begegnung zwischen dem SV Dandler Hall und dem ATV MERCANDO Irdning II den Fans eine packende Auseinandersetzung auf dem Spielfeld. Die Spieler beider Teams zeigten beeindruckende Leistungen, und der Sieg des SV Dandler Hall war das Ergebnis ihrer harten Arbeit und Entschlossenheit.

Nach dem obligatorischen Rückfall in der zweiten Halbzeit konnte der Sieg schlussendlich doch heimgebracht werden. Andi Bar, Ticker-Reporter

SV Dandler Hall macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position vier. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SV Hall.

Trotz der Niederlage belegt ATV MERCANDO Irdning II weiterhin den achten Tabellenplatz. Einen klassischen Fehlstart legte ATV Irdning II hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Stimme zum Spiel:

Hermann Limmer, Schriftführer Hall:

"Der Sieg war knapp aber verdient. Wir waren in der ersten Halbzeit klar überlegen, hatten dort auch gute Torchancen. In der zweiten Hälfte war Irdning zwar stärker, aber vor dem Tor ungefährlich. Alles was sonst aufs Tor gegangen ist, hat unser Torhüter Fabian Maindl super gehalten."

1. Klasse Enns: SV Dandler Hall – ATV MERCANDO Irdning II, 2:1 (2:0)

77 Clemens Lechner 2:1

40 Fritz Bammer 2:0

5 Marcel Strohmeier 1:0

Aufstellungen:

SV Dandler Hall: Fabian Dominik Maindl, Matthias Wilfing, Patrik Brazda, Markus Wagner, Florian Ritt, Niklas Planitzer, Manuel Zeiser, Fabian Jäger, Fritz Bammer, Christoph Reithofer (K), Marcel Strohmeier

Ersatzspieler: Elias Kofler, Christoph Hiebel, Nils Mooshammer, Colin Wölger, Luis Renn, Markus Mandl

Trainer: Rene Wenzl

ATV MERCANDO Irdning II: Jürgen Lechner - Kurt Andreas Lammer, Clemens Lechner, Pascal Radlingmaier (K), Gernot Seebacher, Julian Bleiwerk, Johannes Pattermann - Christoph Höflechner, Noel Fessler, Nils Doringer - Ivan Lucic

Ersatzspieler: Ivo Jukic, Yannik Sorger, Elias Thurner, Rene Alexander Lammer

Trainer: Erich Zernig by René Dretnik Symbolfoto: Richard Purgstaller

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.