14 Tore! Radmer siegt gegen Liezen/Rottenmann zweistellig

Details Sonntag, 20. August 2023 23:12

Einen furiosen 14:0-Heimsieg fuhr SV Kupferschaubergwerk Radmer gegen die Zweitvertretung von SG WSV Liezen / Rottenmann ein, die wieder dezimiert auftrat. Radmer ließ dem Gegner nicht den Funken einer Chance.

Radmer startet furios

WSV Liezen/Rottenmann II geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Stefan Gernot Hafner das schnelle 1:0 für SV Radmer erzielte. Bereits in der 13. Minute erhöhte Radmer den Vorsprung. Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 18. Minute mit dem Tabellenführer einen sicheren Sieger zu haben. Die Heimmannschaft legte in der 25. Minute zum 4:0 nach. Julian Kassegger überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für SV Kupferschaubergwerk Radmer (27.). Janik Gierer von SG WSV Liezen / Rottenmann II bekam vom Schiedsrichter die Rote Karte zu sehen (38.) Mit einer deutlichen Führung von SV Radmer ging es in die Halbzeitpause.

Radmer weiter bärenstark

Der neunte Streich von Radmer war Kassegger vorbehalten (51.). David Bogenreiter schraubte das Ergebnis in der 55. Minute mit dem 10:0 für SV Kupferschaubergwerk Radmer in die Höhe. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Daniel Staltner, der das 14:0 aus Sicht von SV Radmer perfekt machte (89.). Am Ende ließ Radmer kein gutes Haar am Tabellenletzten und gewann außerordentlich hoch.

Die errungenen drei Zähler gingen für SV Kupferschaubergwerk Radmer einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Während Radmer am kommenden Samstag FC Tauplitz empfängt, bekommt es SG WSV Liezen / Rottenmann II am selben Tag mit SV St. Martin / Grimming zu tun.

Michael Loidl (Obmann Radmer): "Die Leistung unserer Mannschaft war überragend. Man merkt die Energie in der Mannschaft. So darf es weitergehen."

1. Klasse Enns: SV Kupferschaubergwerk Radmer – SG WSV Liezen / Rottenmann II, 14:0 (8:0)

89 Daniel Staltner 14:0

73 Julian Jaeger 13:0

68 Julian Jaeger 12:0

60 Julian Kassegger 11:0

55 David Bogenreiter 10:0

51 Julian Kassegger 9:0

33 Fabian Hammer 8:0

30 Patrick Pirklbauer 7:0

29 Stefan Gernot Hafner 6:0

27 Julian Kassegger 5:0

25 Julian Jaeger 4:0

18 Julian Jaeger 3:0

13 Julian Jaeger 2:0

9 Stefan Gernot Hafner 1:0

