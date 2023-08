Ausgleich in Minute 95: Pruggern/Gröbming holt Punkt gegen Ausseerland Juniors

Details Sonntag, 27. August 2023 19:53

Im Spiel der Reserve von SG E-Werk Pruggern/Gröbming gegen FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Dabei führten die Ausseer bereits mit 3:1, ehe sie noch zwei Tore kassierten - allerdings erst in der Schlussphase.

Aussee legt vor

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Ausseerland Juniors bereits in Front. Georg Simentschitsch markierte in der dritten Minute die Führung - er zieht ab und der Ball ist unhaltbar für den gegnerischen Goalie. Die Gäste bauten den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Florian Ringdorfer beförderte den Ball in der 13. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Ausseerland Jrs - nach einem Freistoß - auf 2:0. In der 35. Minute erzielte SG Pruggern/Gröbming II per Kopf das 1:2. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Simentschitsch seinen zweiten Treffer nachlegte (44.) - er trifft aus der Drehung. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Pruggern/Gröbming gleicht noch aus

Im zweiten Durchgang dauert es eine Weile, bis etwas passiert. Ausseerland verwaltet die Führung, was sich rächen sollte. In Minute 89 bejubelte Pruggern/Gröbming II das 2:3. Kurz darauf traf die Heimmannschaft in der Nachspielzeit zum 3:3 (94.). FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich SG E-Werk Pruggern/Gröbming II noch ein Unentschieden.

Das Remis brachte SG Pruggern/Gröbming II in der Tabelle voran. Pruggern/Gröbming II liegt nun auf Rang acht. Drei Spiele und noch kein Sieg: SG Pruggern/Gröbming II wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Bei Ausseerland Juniors präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Ausseerland Jrs. in der Tabelle auf Platz drei.

FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors tritt das nächste Mal in drei Wochen, am 16.09.2023, bei der Zweitvertretung von SG WSV Liezen / Rottenmann an.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Wir haben das Spiel klar dominiert und 3:1 geführt, mit den vielen Wechseln ist der Faden etwas gerissen. Aber das ist unser Weg, alle Spieler sollen Spielpraxis bekommen und das ist halt ein Lernprozess. In der Juniorsmannschaft müssen wir nicht ergebnisorientiert spielen, da steht die Ausbildung der jungen Spieler im Vordergrund. In der zweiten Halbzeit standen drei Burschen Jahrgang 2008 am Platz."

1. Klasse Enns: SG E-Werk Pruggern/Gröbming II – FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors, 3:3 (1:3)

94 Florian Kiendler 3:3

89 Jonas Krakl 2:3

44 Georg Simentschitsch 1:3

35 Lukas Eder 1:2

13 Eigentor durch Florian Ringdorfer 0:2

3 Georg Simentschitsch 0:1

