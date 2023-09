Nach 0:2: Ausseerland Juniors erzwingen Remis gegen Bad Mitterndorf II

Details Sonntag, 03. September 2023 08:00

Im Spiel FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors gegen die Zweitvertretung von Bad Mitterndorf trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Detail: Die beiden Klubs stellen eine gemeinsame U16, wo man noch tags zuvor miteinander gespielt hat. Jetzt trat man - zum traditionellen Spieltermin am Ausseer Kirtag Samstag - gegeneinander an.

Bad Mitterndorf schlägt kurz vor Pause zu

Das Spiel ist zunächst zerfahren. Weder die Gäste noch die Gastgeber kommen wirklich gut ins Spiel. Ausseerland hat mehr Spielanteile, für Tore sollte es aber nicht reichen. Noch bevor der erste Durchgang abgelaufen war, traf Radovan Smitran vor 200 Zuschauern ins Netz. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Bad Mitterndorf II, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Ausseerland kommt zurück

Im zweiten Durchgang agiert Bad Mitterndorf wieder abgebrüht. Matthias Perner machte in der 62. Minute das 2:0 des Gasts perfekt. Damit ist für klare Fronten gesorgt und Ausseerland muss sich langsam etwas überlegen, wenn es mit Zählbarem klappen soll. Dann die Wende: In der 66. Minute zeigte der Unparteiische Torwart Johannes Sauer von Bad Mitterndorf II nach einer Notbremse die Rote Karte. Die Gastgeber fassen jetzt noch einmal Mut. David Tadic traf zum 1:2 zugunsten von FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors (78.) - er schlenzt das lehrbuchartig in den Kasten. Jetzt werfen die Heimischen alles nach vorne, wollen zumindest den Punkt. Eine gute Möglichkeit wird vergeben, dann ist es aber passiert. Für den späten Ausgleich war Johannes Raaijmann verantwortlich, der in der 81. Minute zur Stelle war. Nach einer deutlichen Führung wähnte Bad Mitterndorf II die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch Ausseerland Juniors stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Bei Ausseerland Jrs. präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung der Heimmannschaft aus, sodass man nun auf dem zweiten Platz steht.

Bad Mitterndorf II bekleidet mit vier Zählern Tabellenposition sieben. Bad Mitterndorf II musste schon neun Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Die bisherige Saisonbilanz von Bad Mitterndorf II bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Bad Mitterndorf II holte auswärts bisher nur einen Zähler.

Für FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors geht es in zwei Wochen weiter, wenn man am 16.09.2023 bei der Reserve von SG WSV Liezen / Rottenmann gastiert. Für Bad Mitterndorf II geht es am kommenden Sonntag bei SV Kupferschaubergwerk Radmer weiter.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Ein rassiges Derby der Youngsters aus Aussee und Mitterndorf, wo einige der Burschen am Freitag noch gemeinsam in der U16 gespielt haben. Mit dem Remis können beide Mannschaften denke ich gut leben und jetzt wird gemeinsam im Altausseer Bierzelt gefeiert."

1. Klasse Enns: FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors – Bad Mitterndorf II, 2:2 (0:1)

81 Johannes Raaijmann 2:2

78 David Tadic 1:2

62 Matthias Perner 0:2

44 Radovan Smitran 0:1

