Tauplitz fährt mit den Gästen Schlitten - 11:0 gegen Pruggern/Gröbming

Details Sonntag, 17. September 2023 20:08

Auch wenn die Verhältnisse vor dem Spiel klar waren, überraschte das deutliche Ergebnis. Am Ende hatte FC Tauplitz die Reserve von SG E-Werk Pruggern/Gröbming mit 11:0 überrannt. An der Favoritenstellung ließ Tauplitz keine Zweifel aufkommen und trug gegen SG Pruggern/Gröbming II einen Sieg davon.

Nach zwölf Minuten begann das fröhliche Festschießen

Pascal Brunnthaler brachte Pruggern/Gröbming II in der zwölften Minute ins Hintertreffen.

Tor, Toor, Tooor für FC Tauplitz zum 1:0 Traumtor von Pommes, langer Ball von Nici und dann lässt er alle stehen und schiebt den Ball in die kurze Ecke ein. Woina7, Ticker-Reporter

Die Gäste versuchten anfangs mitzuspielen, ab der 20.Minute nahm das Unheil für die Pospischil Truppe seinen Lauf.

Dominik Hainzl beförderte das Leder zum 2:0 nach einem Freistsoss von FC Tauplitz über die Linie (20.). Mit dem 3:0 nach einem Steilpass durch David Beutelbeck für die Heimmannschaft war das Spiel eigentlich schon entschieden (22.). Mit weiteren Toren von Hainzl per Elfer (30.), Beutelbeck (39.) und Mathias Rudorfer (41.) stellte der Spitzenreiter den Stand von 6:0 her. In der ersten Hälfte lieferte SG E-Werk Pruggern/Gröbming II eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter diese beendete.

Am Ende hieß es 11:0 für die Gastgeber

Nicolas Tassatti schraubte das Ergebnis in der 54. Minute mit dem 7:0 für Tauplitz in die Höhe. Beutelbeck legte in der 63. Minute zum 8:0 für FC Tauplitz nach einem langen Pass nach.

Man muss den Gästetormann loben, er stellt sich wacker den unzähligen Angriffen der Heimmannschaft. Woina7, Ticker-Reporter

Am Ende ließ Tauplitz kein gutes Haar an SG Pruggern/Gröbming II und gewann außerordentlich hoch. Es fielen drei weitere Tore, das letzte davon in der 87.Minute durch ein Eigentor. Ein gebrauchter Tag für die Gäste.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut FC Tauplitz hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. An der Abwehr von Tauplitz ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst sechs Gegentreffer musste FC Tauplitz bislang hinnehmen. Tauplitz ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile fünf Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich FC Tauplitz selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Wann findet der Gast die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Tauplitz setzte es eine neuerliche Pleite, womit Pruggern/Gröbming II im Klassement weiter abrutschte. In der Defensive drückt der Schuh bei SG E-Werk Pruggern/Gröbming II, was in den 30 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von SG Pruggern/Gröbming II alles andere als positiv. Nur einmal ging Pruggern/Gröbming II in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

FC Tauplitz hat das nächste Spiel in drei Wochen, am 07.10.2023 gegen die Zweitvertretung von SG WSV Liezen / Rottenmann. Am Sonntag empfängt SG E-Werk Pruggern/Gröbming II SV Aigen im Ennstal.

FC sportalm Tauplitz: Alexander Tassatti, Dominik Hainzl (K), Mathias Rudorfer, Alexander Kolb, Peter Csoka, Daniel Mlinar, Lukas Lorbek, Nicolas Tassatti, Marvin Lorbek, David Beutelbeck, Pascal Brunnthaler



Ersatzspieler: Pascal Tassatti, Felix Beutelbeck, Florian Reisenbichler, Manuel Mösselberger



Trainer: Thomas Schachner

SG E-Werk Pruggern/Gröbming II: Florian Hirz, Lorenz Maderebner, Maximilian Weiß, Simon Wieser, David Heinz, Lukas Eder, Christoph Ploder, Florian Kiendler, Noel Gruber-Pfandl, Michael Wundersamer, Christoph Schreiber (K)



Ersatzspieler: Gernot Brettschuh, Andreas Landl



Trainer: Walter Pospischil Bericht Florian Kober

1. Klasse Enns: FC Tauplitz – SG E-Werk Pruggern/Gröbming II, 11:0 (6:0)

87 Eigentor durch Simon Wieser 11:0

73 Nicolas Tassatti 10:0

70 Florian Reisenbichler 9:0

63 David Beutelbeck 8:0

54 Nicolas Tassatti 7:0

41 Mathias Rudorfer 6:0

39 David Beutelbeck 5:0

30 Dominik Hainzl 4:0

22 David Beutelbeck 3:0

20 Dominik Hainzl 2:0

12 Pascal Brunnthaler 1:0

