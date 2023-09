Ausseerland Juniors schlagen ATV Irdning II

Details Montag, 11. September 2023 15:16

Die Reserve von ATV Irdning kehrte vom Auswärtsspiel gegen Ausseerland Juniors mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 1:3. Ausseerland Jrs. erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Schnelles Tor der Ausseer

Das 1:0 der Gastgeber stellte Philipp Haupt sicher (12.). Lukas Pirosko ließ sich in der 23. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:0 für FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors. Zur Pause war Ausseerland Juniors im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Julian Robert Schwab nutzte die Chance für ATV MERCANDO Irdning II und beförderte in der 46. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. David Tadic machte in der 68. Minute das 3:1 von Ausseerland Jrs. perfekt. Am Schluss fuhr FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors gegen ATV Irdning II auf eigenem Platz einen 3:1-Sieg ein.

Irdninger Defensive mit Lücken

Mit elf Punkten aus fünf Partien ist Ausseerland Juniors noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Ausseerland Jrs. ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile drei Siege und zwei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

ATV MERCANDO Irdning II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Ausseerland Juniors – ATV Irdning II bleibt weiter unten drin. Insbesondere an vorderster Front kommt ATV Irdning II nicht zur Entfaltung, sodass nur sieben erzielte Treffer auf das Konto von ATV MERCANDO Irdning II gehen. In dieser Saison sammelte ATV Irdning II bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Nur einmal ging ATV MERCANDO Irdning II in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Ausseerland Jrs. gibt am Samstag seine Visitenkarte bei der Zweitvertretung von SG WSV Liezen / Rottenmann ab. ATV Irdning II hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 23.09.2023 gegen WSV Liezen/Rottenmann II.

Stimme zum Spiel

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Unsere Juniors, die wir in dieser Saison noch einmal stark verjüngt haben, machen uns große Freude. Die ganz jungen Burschen haben sich super integiert, die etwas älteren haben den nächsten Schritt gemacht und die 2,3 Routiniers halten alles zusammen. Wir spielen ohne Ergebnisdruck, alle kommen zu ihren Einsatzminuten und der ein oder andere hat es schon zur KM1 geschafft. Großes Lob auch an das Trainerteam unter Werner Greimer, die Vereinsphilosophie wird perfekt umgesetzt."

1. Klasse Enns: FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors – ATV MERCANDO Irdning II, 3:1 (2:1)

68 David Tadic 3:1

46 Julian Robert Schwab 2:1

23 Lukas Pirosko 2:0

12 Philipp Haupt 1:0

