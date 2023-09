Ausseerland Juniors feiern klaren Sieg über weiter punkteloses Team von WSV Liezen/Rottenmann II

Details Sonntag, 17. September 2023 20:22

Die Reserve von WSV Liezen/Rottenmann hat den Start ins neue Fußballjahr nach sechs Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:3-Niederlage gegen die Ausseerland Juniors verdaut werden. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Die Ausseerland Juniors lösten die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Frühe Führung

Lukas Sukitsch stellte die Weichen für den Gast auf Sieg, als er in Minute 18 mit dem 1:0 zur Stelle war. Die FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Lukas Pirosko beförderte das Leder zum 2:0 von den Gästen über die Linie (58.). Ausseerland baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Johannes Raaijmann in der 92. Minute traf. Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC Ausseerland SG WSV Liezen / Rottenmann II 3:0.

Liezen/Rottenmann weiter ohne Punkt

WSV Liezen/Rottenmann II ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Mit nur vier Treffern stellt die Heimmannschaft den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Enns.

Die Ausseerland Juniors stabilisieren nach dem Erfolg über SG WSV Liezen / Rottenmann II die eigene Position im Klassement. Ausseerland ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile vier Siege und zwei Unentschieden zu Buche.

Die Defensivleistung von WSV Liezen/Rottenmann II lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen die FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors offenbarte SG WSV Liezen / Rottenmann II eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. WSV Liezen/Rottenmann II kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit fünf Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Ausseerland Juniors derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Obwohl das nicht das beste unserer Spiele war, haben wir souverän gewonnen und sind weiterhin ungeschlagen. Damit können wir uns aufs Spitzenspiel nächste Woche freuen, Tabellenplatz 2 ist viel mehr als wir uns erwarten durften und wir gehen weiterhin ohne Ergebnisdruck in die Spiele."

Aufstellungen:

Rottenmann: Niclas Pichler - Nikola Simunovic, Elias Maxones - Leunit Zymeri, Nico James Brown, Andreas Trollnögg (K), Luca Haywan, Mohammed Abshir - Mohamed Abdishakur, Luka Jovic, Fabian Poglitsch



Ersatzspieler: Leo Ladner, Walid Al Yassin, Mohamad Alhamada, Ziad Abd El-Rasol, Vakkas Görgün



Trainer: Franz Mandl





FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors: Daniel Stöckl - Christian Marl, Markus Steiner, Johannes Raaijmann, Adrian Demmel (K) - Philipp Haupt, Lukas Grill, Benedikt Brandauer, David Tadic, Lukas Stöckl - Lukas Sukitsch



Ersatzspieler: Marco Köberl, Mateo Grbic, Lukas Pirosko, Adrian Bernhardt, Fabian Kogler



Trainer: Werner Greimer

1. Klasse Enns: SG WSV Liezen / Rottenmann II – FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors, 0:3 (0:1)

92 Johannes Raaijmann 0:3

58 Lukas Pirosko 0:2

18 Lukas Sukitsch 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.