Tauplitz schießt Ausseerland Juniors aus dem eigenen Stadion

Details Montag, 25. September 2023 16:23

Mit Ausseerland Juniors und Tauplitz trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für Ausseerland Jrs. schien FC Tauplitz aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Auf dem Papier ging Tauplitz als Favorit ins Spiel gegen FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Daniel Mlinar brachte FC Tauplitz in der zwölften Spielminute in Führung. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Für das 2:0 von Tauplitz zeichnete Tobias Kreiter verantwortlich (47.). Den Vorsprung des Gasts ließ Dominik Hainzl in der 60. Minute anwachsen. Dann sah auch noch Lukas Sukitsch in der 81. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für Ausseerland Juniors gelaufen. Am Schluss schlug FC Tauplitz das Heimteam mit 3:0.

Ausseerland Jrs. weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von vier Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Wer Tauplitz besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst sechs Gegentreffer kassierte der Tabellenführer. FC Tauplitz ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und ein Unentschieden zu Buche. Mit vier Siegen in Folge ist Tauplitz so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Wer soll FC Tauplitz noch stoppen? Tauplitz verbuchte gegen Ausseerland Juniors die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Enns weiter an. Nach sieben absolvierten Begegnungen nimmt Ausseerland Jrs. den vierten Platz in der Tabelle ein.

FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors tritt das nächste Mal in 33 Wochen, am 11.05.2024, bei der Zweitvertretung von ATV MERCANDO Irdning an. FC Tauplitz hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 08.10.2023 gegen die Reserve von SG WSV Liezen / Rottenmann.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Heute haben wir erstmals Lehrgeld zahlen müssen. Die Tauplitzer waren das routiniertere Team und haben unsere Fehler ausgenützt. Aber das ist Teil des Entwicklungsprozesses aus dem heutigen Spiel können wir wieder viel lernen. Unser Weg ist auf auf alle Fälle der richtige."

1. Klasse Enns: FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors – FC Tauplitz, 0:3 (0:2)

60 Dominik Hainzl 0:3

47 Tobias Kreiter 0:2

12 Daniel Mlinar 0:1

