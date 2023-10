13:0! Bad Mitterndorf II schießt WSV Liezen/Rottenmann II ab

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 22:39

Auch wenn die Verhältnisse vor dem Spiel klar waren, überraschte das deutliche Ergebnis. Am Ende hatte die Reserve von Bad Mitterndorf die Zweitvertretung von WSV Liezen/Rottenmann mit 13:0 überrannt. Bad Mitterndorf II hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Matthias Perner brachte SG WSV Liezen / Rottenmann II in der elften Minute ins Hintertreffen. Franz Schretthauser beförderte das Leder zum 2:0 von Bad Mitterndorf II über die Linie (16.). Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 20. Minute mit Bad Mitterndorf II einen sicheren Sieger zu haben. Daniel Penz überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für Bad Mitterndorf II (21.). Bad Mitterndorf II ließ den Vorsprung in der 35. Minute anwachsen. WSV Liezen/Rottenmann II wurde in Abschnitt eins das Fell über die Ohren gezogen: Immer wieder griff der Keeper des Gasts bis dahin hinter sich. Das 7:0 für Bad Mitterndorf II stellte Schretthauser sicher. In der 47. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der 55. Minute legte Bad Mitterndorf II zum 8:0 nach. Penz gelang ein Doppelpack (87./91.), mit dem er das Ergebnis auf 13:0 hochschraubte. Schlussendlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und das Debakel von SG WSV Liezen / Rottenmann II war perfekt.

Trotz des Sieges bleibt Bad Mitterndorf II auf Platz fünf. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat Bad Mitterndorf II derzeit auf dem Konto. Bad Mitterndorf II befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt WSV Liezen/Rottenmann II weiter im Schlamassel. Mit nur vier Treffern stellt das Schlusslicht den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Enns.

Nach der klaren Niederlage gegen Bad Mitterndorf II ist WSV Liezen/Rottenmann II weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Enns.

Am Sonntag empfängt SG WSV Liezen / Rottenmann II FC Tauplitz.

1. Klasse Enns: Bad Mitterndorf II – SG WSV Liezen / Rottenmann II, 13:0 (7:0)

91 Daniel Penz 13:0

87 Daniel Penz 12:0

80 Marcel Huebl 11:0

75 Armin Schrottshammer 10:0

67 Dorian Schloemmer 9:0

55 Dorian Schloemmer 8:0

47 Franz Schretthauser 7:0

41 Jonas Reiter 6:0

35 Radovan Smitran 5:0

21 Daniel Penz 4:0

20 Radovan Smitran 3:0

16 Franz Schretthauser 2:0

11 Matthias Perner 1:0

