SV Aigen/E. erfolgsverwöhnt - klarer Sieg über Ausseerland Juniors

Details Montag, 02. Oktober 2023 08:59

Mit SV Aigen im Ennstal und FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für den Gast schien SV Aigen/E. aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. Aigen/E. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Ausseerland Juniors einen klaren Erfolg.

SV Aigen im Ennstal ging durch Philipp Mellem in der elften Minute in Führung. Die Gastgeber mussten den Treffer von Johannes Raaijmann zum 1:1 hinnehmen (23.). Ausseerland Jrs. schwächte sich schon früh, als Johannes Raaijmann mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (32.). Jonas Martin Mellem stellte die Weichen für SV Aigen/E. auf Sieg, als er in Minute 33 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause behielt Aigen/E. die Nase knapp vorn. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Philipp Mellem schnürte einen Doppelpack (58./70.), sodass SV Aigen im Ennstal fortan mit 4:1 führte. Jonas Martin Mellem besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für SV Aigen/E. (82.). Letztlich feierte Aigen/E. gegen FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

SV Aigen im Ennstal stabilisiert nach dem Erfolg über Ausseerland Juniors die eigene Position im Klassement. Der Defensivverbund von SV Aigen/E. steht nahezu felsenfest. Erst achtmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Nur einmal gab sich SV Aigen/E. bisher geschlagen. Aigen/E. scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Trotz der Niederlage belegt Ausseerland Jrs. weiterhin den vierten Tabellenplatz. FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Die Lage von Ausseerland Juniors bleibt angespannt. Gegen SV Aigen im Ennstal musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am Samstag empfängt SV Aigen/E. die Reserve von ATV MERCANDO Irdning. Ausseerland Jrs. tritt das nächste Mal in 32 Wochen, am 11.05.2024, bei ATV Irdning II an.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseeerland): "Die Burschen haben gut begonnen, einen Rückstand aufgeholt, aber mit der (berechtigten) roten Karte ist das Spiel gekippt. Aigen hat verdient gewonnen, über die Entscheidungen des Unparteiischen in Halbzeit 2 müssen wir aber den Mantel des Schweigens breiten."

1. Klasse Enns: SV Aigen im Ennstal – FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors, 5:1 (2:1)

82 Jonas Martin Mellem 5:1

70 Philipp Mellem 4:1

58 Philipp Mellem 3:1

33 Jonas Martin Mellem 2:1

23 Johannes Raaijmann 1:1

11 Philipp Mellem 1:0

