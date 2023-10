SV Radmer dreht Spiel bei den Ausseerland Juniors

Details Montag, 09. Oktober 2023 22:21

Am Sonntag verbuchte SV Radmer einen 3:1-Erfolg gegen Ausseerland Jrs. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Radmer wurde der Favoritenrolle gerecht. Auch wenn die Ausseer zur Pause nicht unverdient in Führung lagen.

Führung für Aussee

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte David Tadic sein Team in der 20. Minute. Mit einem Tor Vorsprung für FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Radmer dreht auf

SV Kupferschaubergwerk Radmer glich nur wenig später aus (66.), sodass es fortan 1:1 stand. Dass die Gäste in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Patrick Gasser, der in der 80. Minute zur Stelle war. SV Radmer traf zum 3:1 (88.). Am Schluss gewann Radmer gegen Ausseerland Juniors.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Nach einem guten Beginn haben wir auch in diesem Spiel wieder viel gewechselt, Radmer ist dann stärker geworden und hat auch verdient gewonnen. Alles in allem haben unsere jungen Burschen trotzdem eine gute Herbstsaison gespielt, die Entwicklung passt und wir freuen uns schon auf die Frühjahrssaison, wo wir sicher wieder einige Schritte vorwärts machen werden."

Aufstellungen:

FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors: Daniel Stöckl - Christian Marl, Markus Steiner, Adrian Demmel (K) - Philipp Haupt, Lukas Grill, Nikolaus Eder, Philipp Wimmer, David Tadic, Lukas Stöckl - Lukas Sukitsch



Ersatzspieler: Marco Köberl, Mateo Grbic, Julian Bernhardt, Adrian Bernhardt, Fabian Kogler



Trainer: Matthias Machherndl





Radmer: Joachim-Marcel Driessler - Marc Seebacher, Kevin Wrana, Emre Yurdakul, Dominik Swoboda - Patrick Gasser, Stefan Gernot Hafner (K), Josip Markovic, Julian Kassegger - Julian Jäger, Eric Seebacher



Ersatzspieler: Lukas Riegler, Lucas Belarmino Ferreira Da Silva, Manuel Watzl, Dren Recaj, Zeljko Markovic, Ardian Recaj



Trainer: Ing. Christoph Koschnik

1. Klasse Enns: FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors – SV Kupferschaubergwerk Radmer, 1:3 (1:0)

88 Julian Jaeger 1:3

80 Patrick Gasser 1:2

66 Julian Jaeger 1:1

20 David Tadic 1:0

