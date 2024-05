Spannendes Unentschieden zwischen SV Radmer und SV Dandler Hall

Details Samstag, 25. Mai 2024 20:04

In einem mitreißenden Match am Samstagnachmittag trennten sich SV Kupferschaubergwerk Radmer und SV Dandler Hall mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie, die in der 16. Runde der 1. Klasse Enns stattfand, hielt die Fans bis zur letzten Sekunde in Atem. Beide Teams zeigten sich kämpferisch und glichen sich im Spielverlauf immer wieder aus.

Erste Halbzeit: Früher Führungstreffer und rasche Antwort

Die Gäste von SV Dandler Hall erwischten den besseren Start in die Partie. In der 29. Minute gelang es Michael Limmer, einen Freistoß sehenswert im rechten Kreuzeck zu versenken und seine Mannschaft mit 0:1 in Führung zu bringen. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur vier Minuten später nutzte Dominik Swoboda eine Unachtsamkeit in der Haller Abwehr gnadenlos aus und erzielte den Ausgleich zum 1:1.

Die erste Hälfte war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einem Spiel, das sich größtenteils im Mittelfeld abspielte. Trotz einiger weiterer Torszenen blieb es bei dem Unentschieden zur Halbzeitpause.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit startete ohne personelle Änderungen auf beiden Seiten. Der Kampf um die Führung setzte sich fort und in der 61. Minute war es wieder Dominik Swoboda, der für SV Kupferschaubergwerk Radmer zur Stelle war. Nach einer weiten Flanke von der rechten Seite stand Swoboda goldrichtig und brachte sein Team mit 2:1 in Führung.

Doch SV Dandler Hall zeigte Resilienz. In der 74. Minute sorgte eine perfekt getretene Ecke von Limmer dafür, dass Florian Ritt am langen Eck per Kopf den erneuten Ausgleich erzielte. Das 2:2 spiegelte den ausgeglichenen Charakter des Spiels wider, bei dem kein Team dem anderen etwas schenkte.

1. Klasse Enns: Radmer : SV Hall - 2:2 (1:1)

75 Florian Ritt 2:2

62 Dominik Swoboda 2:1

34 Dominik Swoboda 1:1

29 Michael Limmer 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Andi Bar erstellt.

Details

