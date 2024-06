Zweite Garnitur von ATV Irdning gewinnt gegen SV Aigen/E. mit 2:0

Details Freitag, 07. Juni 2024 20:53

In einem spannenden Duell der 1. Klasse Enns setzte sich ATV Irdning II mit einem souveränen 2:0-Sieg gegen SV Aigen/E. durch. Bereits in den ersten Spielminuten gelang den Gastgebern ein Doppelschlag, der den Grundstein für den Erfolg legte. SV Aigen/E. kämpfte sich tapfer zurück ins Spiel, konnte jedoch den Rückstand nicht mehr aufholen. Somit festigte ATV Irdning II seinen Platz in der Tabelle und ließ den Gegner aus Aigen im Ennstal ohne Punkte zurück.

Blitzstart von ATV Irdning II

Das Spiel begann vielversprechend für ATV Irdning II. Bereits in der ersten Minute konnte Davide Mattarollo, auch bekannt als "Bomber", die Heimmannschaft in Führung bringen. Er nutzte eine Unachtsamkeit der Abwehr von SV Aigen/E. aus und schoss den Ball unhaltbar ins Netz. Die Fans waren begeistert und die Stimmung auf dem Spielfeld elektrisiert.

Nur wenige Minuten später, in der fünften Minute, war es erneut Mattarollo, der den Ball im Tor von SV Aigen/E. unterbringen konnte. Dieses Mal gelang ihm ein präziser Schuss, der den gegnerischen Torhüter chancenlos ließ. Mit diesem frühen Doppelschlag stellte ATV Irdning II die Weichen für den Sieg.

In den folgenden Minuten versuchte SV Aigen/E. ins Spiel zu finden, doch die Defensive von ATV Irdning II stand sicher und ließ kaum Chancen zu. In der 16. Minute verfehlte Jakob von SV Aigen/E. das Tor nur knapp, was eine der wenigen gefährlichen Aktionen des Gastes in der ersten Halbzeit darstellte. Die Heimmannschaft hingegen blieb weiterhin gefährlich, insbesondere durch die agilen Angreifer Jürgen und Piko, die immer wieder für Unruhe in der gegnerischen Abwehr sorgten.

Spannende zweite Halbzeit ohne weitere Tore

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv. SV Aigen/E. versuchte mit aller Kraft den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Abwehr von ATV Irdning II erwies sich als undurchdringlich. In der 46. Minute hatte Höfi eine große Chance, doch der Torhüter von SV Aigen/E. konnte seinen Schuss parieren. Kurz darauf, in der 48. Minute, wünschten die Kommentatoren Tobias Danklmaier von SV Aigen/E. gute Besserung, was auf eine Verletzung hindeutete.

Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, jedoch ohne zählbare Erfolge für die Gäste. In der 58. Minute verfehlte Jakob von SV Aigen/E. das Tor erneut knapp, was die beste Chance der zweiten Halbzeit für die Gäste darstellte. Die Heimmannschaft hielt den Druck aufrecht, konnte aber ebenfalls kein weiteres Tor erzielen. Der Spielfluss wurde mehrfach durch kleine Fouls und Freistöße unterbrochen, was den Rhythmus beider Mannschaften beeinträchtigte.

In der 90. Minute gab es noch vier Minuten Nachspielzeit, doch auch diese reichten SV Aigen/E. nicht aus, um das Spiel noch zu drehen. Schließlich endete die Partie nach 91 Minuten mit einem verdienten 2:0-Sieg für ATV Irdning II. Die Heimmannschaft konnte sich somit über drei wichtige Punkte freuen und einen gelungenen Auftritt vor heimischem Publikum feiern.

1. Klasse Enns: ATV Irdning II : Aigen/E. - 2:0 (2:0)

5 Davide Mattarollo 2:0

1 Davide Mattarollo 1:0

