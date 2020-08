Heimsieg: Austria Puch Graz lässt gegen Mariatrost II nichts anbrennen!

Details Samstag, 29. August 2020 22:38

Am Samstag traf in der 1. Runde der 1. Klasse Mitte A der FK Austria ASV Puch Graz vor heimischer Kulisse auf den JSV Mariatrost II. Und dabei gelingt es dem Gastgeber die Favoritenrolle zu erfüllen. Für die Gäste gibt es nicht viel zu erben. Bereits im ersten Abschnitt war es geschehen um die Mariatroster, die doch an ihre Grenzen gelangen. Was die Frage aufwirft wohin die Reise die Egger-Truppe führen wird. Es wird sich in den nächsten Runden weisen, ob Austria Puch in der Lage ist, sich vorne festzusetzen. Der Spielleiter war Samir Hodzic - 80 Zuseher waren mit von der Partie.

Die Hausherren sorgen für klare Fronten

FK Austria ASV Puch Graz kann sich gleich zu Beginn ein leichtes Übergewicht erarbeiten und dem Gegner bereits nach wenigen Minuten einen schnellen Dämpfer verpassen. Danijel Zivkovic verwertet in Minute 10 zum 1:0 und lässt Trainer und Mitspieler jubeln. Und der Gastgeber versteht nachzusetzen. Edin Ibric zeigt nach 16 Minuten keine Nerven und stellt auf 2:0. Damit aber nicht genug, das Leder zappelt in der ersten Hälfte in der 42. Minute zum dritten Mal im Netz. Diesmal ist es Marcel Materer der sich in die Schützenliste eintragen kann - Halbzeitstand: 3:0.

Die Gäste verkaufen sich nun besser

Im zweiten Durchgang können sich die Stephani-Schützlinge dann besser auf das Gegenüber einstellen. Was mit sich bringt dass das Spiel nun wesentlich offener über die Bühne geht. In der 64. Minute kann sich Mariatrost II für die getätigten Bemühungen belohnen. Philipp Galle ist es der mit dem Treffer zum 3:1 Resultatskosmetik betreibt. Denn das Sagen haben weiterhin die Platzherrn, die sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Als Draufgabe kommt es in der 89. Minute noch zu Tor Nummer 4. Markus Faschingbauer kann sich mit dem 4:1-Spielendstand in die Schützenliste eintragen.

AUSTRIA PUCH GRAZ - JSV MARIATROST II 4:1 (3:0)

Torfolge: 1:0 (10. Zivkovic), 2:0 (16. Ibric), 3:0 (42. Materer), 3:1 (64. Galle), 4:1 (89. Faschingbauer)

Stimme zum Spiel:

Manfred Klemmer, Sektionsleiter Austria Puch Graz:

"Mit unserem Auftakt gilt es vollauf zufrieden zu sein. Wenn nötig hat es die Mannschaft immer drauf gehabt, ein Schäuferl nachzulegen. Wir wollen mit unserer Truppe nach Möglichkeit ein Wörtchen im vorderen Tabellenbereich mitplaudern."

