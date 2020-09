Diskussionslos: Stattegg liest Debütant Rein II ordentlich die Leviten!

Details Sonntag, 06. September 2020 09:57

In der 1. Klasse Mitte A empfing der Tabellensiebte der FC Stattegg in der 2. Runde den Tabellenneunten den TuS Good Vibes Rein II. Beim Ligaauftakt schafft es Stattegg in Stiwoll mit 1:1 anzuschreiben. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Hosseini-Truppe ganz klar mit der Favoritenrolle behaftet ist. Denn für Rein II war das nach der Neugründung überhaupt das erste Spiel. Am 8. September kommt es zum Nachtrag gegen Kainbach-Hönigtal II. Der Spielleiter war Daniel Stampfl - 100 Zuseher waren mit von der Partie.

Stattegg legt die Basis zum Erfolg

FC Stattegg gelingt der bessere Start und geht früh in Führung. In Minute 8 fasst sich der 23-jährige Matthias Gsöls ein Herz und vollendet eiskalt zum 1:0. Daraufhin gelingt es den König-Schützlingen durchaus die Begegnung offen zu gestalten. In der 26. Minute kann man sich für die getätigten Bemühungen auch belohnen. Fabian Reiter ist es der für den 1:1-Ausgleich verantwortlich zeichnet. Aber wenn es nötig ist können die Stattegger jederzeit einen Zahn zulegen. So gelingt es in der ersten Hälfte noch einen Vorsprung herauszuholen. Matthias Gsöls mit seinem zweiten Treffer (30.) und der 19-jährige Julian Gary (36.) tragen Sorge für den 3:1-Halbzeitstand.

Die Gäste stehen auf verlorenen Posten

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu fünf Verwarnungen, sind die Fronten dann soweit klar abgesteckt. Die Gäste können nicht mehr entscheidend zusetzen bzw. gelingt es vorerst zumindest, kein weiteres Gegentor mehr einzufangen. Aber dieser Zustand sollte sich in der Schlussviertelstunde dann ändern. Denn da gelingt es Stattegg noch zwei Stück draufzupacken. In der 76. Minute schnürt Julian Gary seinen Doppelpack - neuer Spielstand: 4:1. Kurz vor dem Schlusspfiff kommt es noch zu einem weiteren Tor. Alexander Todt sorgt für den deutlichen 5:1-Spielendstand.

FC STATTEGG - TUS REIN II 5:1 (3:1)

Torfolge: 1:0 (8. Gsöls), 1:1 (26. Reiter), 2:1 (30. Gsöls), 3:1 (36. Gary), 4:1 (76. Gary), 5:1 (86. Todt)

by: Ligaportal/Roo

