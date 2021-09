Radegund feiert klaren Sieg in Stattegg

Details Sonntag, 19. September 2021 10:17

Für FC Stattegg gab es in der Partie gegen GSV Wir:Zhaus St. Radegund in der 1. Klasse Mitte A, an deren Ende eine 1:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Ein Doppelschlag kurz vor der Pause ebnete den Sieg für Radegund.

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Gäste. Adrian Christopher Werschitz markiert schon in der sechsten Minute das für sein Team. Mit dem 1:0 im Rücken machen die Heimischen munter weiter und wollen nachlegen, woraus aber nichts wird, denn Stattegg schlägt nur Sekunden später zurück. In weiterer Folge plätschert das Spiel dahin und weder die Gastgeber noch die Gäste kommen wirklich gefährlich vor das gegnerische Tor. Erst kurz vor der Pause gewinnt das Spiel wieder an Tempo und plötzlich sollte auch das Tor fallen. Patrick Schinnerl versenkt das Leder zum 2:1 für die Gäste im Tor. Und es sollte noch dicker kommen. In der 45. Minute erhöht Maximilian Gangl auf 3:1. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Statteggern, die es noch einmal wissen wollen. Sie tun sich aber schwer im Spiel nach vorne. Auch weil St. Radegund hinten gut steht und Bälle abfängt. Gangl ist es schließlich, der in der 58. Minute aus einem Konter das 4:1 macht und das Spiel endgültig entscheidet. Stattegg hat offenbar zu viel riskiert. In weiterer Folge verwaltet Radegund die klare Führung und das Spiel endete nach etwas mehr als 90 Minuten mit einem klaren Erfolg für die Gäste.

Darius Hosseini (Trainer Stattegg): "Es ist schade, da wir uns alle Tore eigentlich selbst geschossen haben und sehr nervös waren in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir gut gespielt, die vielen Torchancen aber leider nicht verwertet. Dennoch kann man meiner Mannschaft nichts vorwerfen, jemals aufzugeben, egal zu welchem Zeitpunkt, sie hat enorme Moral bewiesen und gekämpft bis zum Schlusspfiff."

1. Klasse Mitte A: FC Stattegg – GSV Wir:Zhaus St. Radegund, 1:4 (1:3)

6 Adrian Christopher Werschitz 0:1

7 Estephane Muanda 1:1

40 Patrick Schinnerl 1:2

45 Maximilian Gangl 1:3

58 Maximilian Gangl 1:4

