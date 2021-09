Stattegg sorgt für Riesenüberraschung in Stiwoll

Details Montag, 27. September 2021 17:42

USV Raika Stiwoll büßte mit der 2:4-Niederlage gegen FC Stattegg die Tabellenführung ein. Gegen Stattegg setzte es für USV Stiwoll eine ungeahnte Pleite. Die Stattegger sorgten damit für eine Riesenüberraschung. Für die Stiwoller ist es der erste Punkteverlust heuer.

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt. Stiwoll ist stärker, kann aus dem Übergewicht und teils großen Chancen aber nichts machen. Gleiches gilt für Stattegg, das auch große Möglichkeiten vergibt. Nach 21 Minuten ist es so weit - die Stattegger bekommen einen Elfer zugesprochen. Julian Gary tritt an und verwandelt. Es sollte nicht lange dauern, ehe das 2:0 fällt. Estephane Muanda trifft per Kopf zum 2:0 für FC Stattegg. Kurz darauf fällt auch noch das 3:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt und es kommt noch dicker. Die Stiwoller scheitern vom Elfmeterpunkt. Somit geht es mit dem 2:0 auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Stattegger. Gleich nach Wiederbeginn verkürzen die Stiwoller auf 1:3 - geht vielleicht doch noch etwas? Die Stattegger bekommen dann auch noch die Gelb-Rote Karte, was die Hoffnung der Gastgeber weiter nährt. Anstatt weiter zu verkürzen, machen die Stattegger in der 78. Minute das 4:1 aus einem Konter. Dann muss auch bei Stiwoll ein Spieler frühzeitig unter die Dusche - und zwar mit Rot. Dennoch gelingt den Stiwollern durch Michael Egger vom Elferpunkt noch das 2:4. An der Punkteverteilung ändert das aber nichts mehr.

Darius Hosseini (Trainer Stattegg): "Ich bin wirklich stolz auf meine Mannschaft. Das war wirklich eine routinierte Leistung und ein Ergebnis, mit dem man so nicht rechnen konnte. Umso schöner ist es, dass einen Sieg feiern konnten. Das Spiel hat gezeigt, dass wir für jeden Gegner in der Liga unbequem werden können. Und wir werden natürlich versuchen, dass bereits in einer Woche zu bestätigen."

1. Klasse Mitte A: USV Raika Stiwoll – FC Stattegg, 2:4 (0:3)

21 Julian Gary 0:1

25 Estephane Muanda 0:2

30 Matthias Gsoels 0:3

46 Fabio Koenigshofer 1:3

80 Estephane Muanda 1:4

89 Michael Egger 2:4

