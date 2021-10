9-Tore-Spektakel: Tus Rein II chancenlos gegen Weinitzen!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 09:12

Weinitzen stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog der Reserve von Tus Rein mit einem 7:2-Erfolg das Fell über die Ohren. SV Weinitzen setzte sich standesgemäß gegen Rein II durch. Die Weinitzer ließen zu keinem Zeitpunkt der Partie Zweifel über den Ausgang der Begegnung aufkommen und behielten die drei Punkte schließlich verdient in der Heimat. Bereits zur Halbzeitpause war die von etwa 70 angereisten Zuschauern verfolgte Partie im Schöcklblickstadion entschieden.

Thomas Putz trug sich in der 23. Spielminute in die Torschützenliste ein. Daniel Culafic erhöhte den Vorsprung von Weinitzen nach 30 Minuten auf 2:0. Die Heimmannschaft schraubte das Ergebnis durch den Treffer von Florian Zöscher in der 37. Minute auf 3:0 in die Höhe. Zwei schnelle Treffer von Anes Kadrii (43.) und Philipp Langmann (44.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von SV Weinitzen. In der ersten Hälfte wurde TuS Good Vibes Rein II nach Strich und Faden auseinandergenommen, was zur Pause in einen desolaten Rückstand mündete. Mihai Dan Gradinariu baute den Vorsprung von Weinitzen in der 61. Minute aus. Mit zwei schnellen Treffern von Kilian Teissl (68.) und Fabian Lucas Reiter (70.) machte Tus Rein II deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Christoph Kaufmann besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für SV Weinitzen (77.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Weinitzen einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

SV Weinitzen belegt mit 17 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Weinitzen knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SV Weinitzen fünf Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Weinitzen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Wann bekommt der Gast die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SV Weinitzen gerät Rein II immer weiter in die Bredouille. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von TuS Good Vibes Rein II liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 28 Gegentreffer fing. Zwei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Tus Rein II momentan auf dem Konto. Rein II überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

1. Klasse Mitte A: SV Weinitzen – TuS Good Vibes Rein II, 7:2 (5:0)

23 Thomas Putz 1:0

30 Daniel Culafic 2:0

37 Florian Zoescher 3:0

43 Anes Kadrii 4:0

44 Philipp Langmann 5:0

61 Mihai Dan Gradinariu 6:0

68 Kilian Teissl 6:1

70 Fabian Lucas Reiter 6:2

77 Christoph Kaufmann 7:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!