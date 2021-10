Nach dem 6:1 bleibt Stiwoll weiterhin auf Aufstiegskurs

Details Montag, 18. Oktober 2021 12:17

USV Stiwoll fertigte die Reserve von Kainbach-Hönigtal am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Die Hausherren feierten einen Auftakt nach Maß - Fabio Königshofer witterte gleich zu Beginn seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 ein (8.). Aber auch die Gäste durften einmal jubeln - Benjamin Schweighofer ließ sich in der 22. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Kainbach/H. II. Die Hausherren waren allerdings mit diesem Zwischenstand nicht einverstanden - Pascal Neger versenkte die Kugel zum 2:1 (29.). Matthias Krienzer trug sich in der 38. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit der 3:1 Führung für USV Raika Stiwoll ging es in die Halbzeitpause. Dem 4:1 durch Neger (64.) ließen Jakob Prettenthaler (66.) und Krienzer (70.) weitere Treffer für das Heimteam folgen. Am Schluss fuhr USV Stiwoll gegen USV Kainbach-Hönigtal II auf eigenem Platz einen 6:1-Sieg ein.

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken von Stiwoll. Auf heimischem Rasen schnitt der Spitzenreiter jedenfalls ziemlich schwach ab (3-0-1). Nach elf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für USV Raika Stiwoll 30 Zähler zu Buche. Der Defensivverbund von USV Stiwoll steht nahezu felsenfest. Erst zehnmal gab es ein Durchkommen für den Gegner.

Die Achillesferse von Kainbach/H. II ist ganz klar die Defensivabteilung. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur vier Zähler. Nach der klaren Pleite gegen Stiwoll steht Kainbach/H. II mit dem Rücken zur Wand. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von USV Kainbach-Hönigtal II liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 36 Gegentreffer fing. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Kainbach-Hönigtal II alles andere als positiv.

Mit insgesamt 30 Zählern befindet sich USV Raika Stiwoll voll in der Spur. Die Formkurve von Kainbach/H. II dagegen zeigt nach unten.

USV Stiwoll tritt kommenden Sonntag, um 15:00 Uhr, bei Sportunion Raiffeisenbank Semriach an. Bereits einen Tag vorher reist USV Kainbach-Hönigtal II zur Zweitvertretung von TuS Good Vibes Rein.

1. Klasse Mitte A: USV Raika Stiwoll – USV Kainbach-Hönigtal II, 6:1 (3:1)

8 Fabio Koenigshofer 1:0

22 Benjamin Schweighofer 1:1

29 Pascal Neger 2:1

38 Matthias Krienzer 3:1

64 Pascal Neger 4:1

66 Jakob Prettenthaler 5:1

70 Matthias Krienzer 6:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!