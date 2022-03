Unter Räder gekommen: Rein II ohne Chance gegen Semriach

Details Mittwoch, 30. März 2022 07:39

Die SU Semriach kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner beim Nachtragsspiel keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Semriach. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Der Gast hatte das Hinspiel gegen die Reserve von Tus Rein mit 2:0 gewonnen.

Die Hausherren mit der raschen Führung

In der neunten Minute traf Rein II zum ersten Mal ins Schwarze. Mit einem schnellen Doppelpack (11./15.) zum 2:1 schockte Kerim Erdem die Heimmannschaft und drehte das Spiel. Zur Pause hatte Sportunion Raiffeisenbank Semriach eine hauchdünne Führung inne. Aber in weiterer Folge war dann kein Kraut mehr gewachsen gegen den Semriacher Einfallsreichtum. Demnach gab es für den Gastgeber dann auch nichts mehr zu holen.

Semriach netzt gleich fünfmal ein

SU Semriach drehte auf, Parwiz Kazimi (57.), Rene Herbst (60.) und Florian Christian Rampre-Fink (65.) markierten innerhalb weniger Minuten die Tore zum 5:1 und ließen TuS Good Vibes Rein II dabei ziemlich alt aussehen. Herbst (76.) und Oliver Joel Zink (78.) brachten Semriach mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Sportunion Raiffeisenbank Semriach überrannte Tus Rein II förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Rein II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Im Angriff weist TuS Good Vibes Rein II deutliche Schwächen auf, was die nur 25 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Tus Rein II verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Die schmerzliche Phase von Rein II dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Dienstag das Feld als Verlierer.

Mit beeindruckenden 65 Treffern stellt SU Semriach den besten Angriff der 1. Klasse Mitte A. Die Saison von Semriach verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Sportunion Raiffeisenbank Semriach nun schon neun Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. SU Semriach ist seit vier Spielen unbezwungen.

TuS Good Vibes Rein II empfängt schon am Samstag die Zweitvertretung von SV Tieber See Peggau als nächsten Gegner. Schon am Sonntag ist Semriach wieder gefordert, wenn GAK 1902 II/U19 zu Gast ist.

Startformationen:

TUS Rein: Erwin Rinner, Florian Kobierski, Yannik Hösele (K), Marko Mack, Christopher Jantscher, Marc Jan König, Lino Bertel, Michael Kohlbacher, Fabian Lucas Reiter, Tarik Huskic, Sebastian Wagner

SU Semriach: Matthias Prucker, Daniel Kreuzer, Nico Stoff, Oliver Joel Zink (K), Gregor Reithofer, Florian Christian Rampre-Fink, Fabian Sucek, Kristijan Loborinec, Parwiz Kazimi, Sebastian Ebner, Kerim Erdem



Sportplatz Rein, 60 Zuseher, SR: Muhamet Svishta

© Robert Tafeit

1. Klasse Mitte A: TuS Good Vibes Rein II – Sportunion Raiffeisenbank Semriach, 1:7 (1:2)

78 Oliver Joel Zink 1:7

76 Rene Herbst 1:6

65 Florian Christian Rampre-Fink 1:5

60 Rene Herbst 1:4

57 Parwiz Kazimi 1:3

15 Kerim Erdem 1:2

11 Kerim Erdem 1:1

9 Michael Kohlbacher 1:0