Heimsieg: Peggau II lässt gegen Austria Puch Graz nichts anbrennen

Details Samstag, 16. April 2022 20:20

Nichts zu holen gab es für Austria Puch bei der Zweitvertretung von SV Peggau. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 3:1. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Peggau II wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte FK Austria ASV Puch Graz einen 3:2-Sieg gefeiert.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Marcel Materer brachte den Gast in der 30. Minute nach vorn. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Nick Haberl zum Ausgleich für SV Tieber See Peggau II. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Peggau hat die Nase knapp vorne

Jonas Bauer machte in der 73. Minute das 2:1 von SV Peggau II perfekt. Peggau II baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (93.). Letzten Endes holte SV Tieber See Peggau II gegen Austria ASV Puch drei Zähler.

SV Peggau II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und acht Pleiten. Peggau II erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Austria Puch muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nun musste sich FK Austria ASV Puch Graz schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die sportliche Misere – in den letzten sechs Spielen gelang Austria ASV Puch kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt Austria Puch nur auf Rang zwölf.

SV Tieber See Peggau II setzte sich mit diesem Sieg von FK Austria ASV Puch Graz ab und nimmt nun mit 20 Punkten den neunten Rang ein, während Austria ASV Puch weiterhin 14 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Samstag reist SV Peggau II zu SV Weinitzen, zeitgleich empfängt Austria Puch GAK 1902 II/U19.

Startformationen:

Peggau: Oliver Koller (K), Sameh El Sakka, Nick Haberl, Stefan Reicher, Jonas Bauer, Robin Haberl, Philipp Lannegger, Thomas Handl, Felix Handl, Julian Heschl, Marco Harrer

Austria Asv Puch: Angelo Brecl - Ahmad Mirzad, Sascha Medwed (K), Azezullah Rahimi - Shahir Ahmad Azizi, Markus Faschingbauer, Michael Gladitsch - Marcel Materer, Dogukan Karayel, Walid Sedighi, Stefan Frühwirth

Sportplatz Peggau, 80 Zuseher, SR: Patrik Kügerl

© Robert Tafeit

1. Klasse Mitte A: SV Tieber See Peggau II – FK Austria ASV Puch Graz, 3:1 (1:1)

93 Stefan Goessler 3:1

73 Jonas Bauer 2:1

45 Nick Haberl 1:1

30 Marcel Materer 0:1