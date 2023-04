Weinitzen wird der Favoritenrolle gerecht

Details Sonntag, 23. April 2023 16:00

Beim SV Weinitzen gab es für die Reserve von SV Tieber See Peggau nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:2. Weinitzen war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel hatte der SV Weinitzen im Herbst beim SV Peggau mit 2:1 für sich entschieden. Da Semriach verlor, baute man die Führung in der Tabelle weiter aus und strebt nach Höherem. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird man Weinitzen in der nächsten Saison nicht mehr in der 1.Klasse sehen.

Torlos im ersten Durchgang

In den ersten Minuten tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Chancen gab es nicht zu verzeichnen und erst nach 28 Minuten kamen die Gastgeber gefährlich vor das Peggauer Gehäuse. Wenige Minuten später rettete Gästekeeper Koller und so stand es weiterhin 0:0 in Weinitzen. Bis zur Pause sahen die Zuschauer eine für die 1.Klasse ausgezeichnete und rassige Partie. Dann bat Schiedsrichter Moser zum Pausentee.

Zwei Tore im zweiten Durchgang

Der Tabellenprimus drängte nun auf die Führung und traf durch David Steininger in der 49. Minute zur 1:0 Führung. Die Gäste kamen dann zu einer Topchance, die der Peggauer Anhang so sah:

Topchance der Peggauer aber leider zu unsicher vorm Tor. Martin Winkler, Ticker-Reporter

Fisnik Shyti war es, der kurz vor Ultimo das 2:0 besorgte und den Ligaprimus inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (87.). So holte der SV Weinitzen gegen Peggau drei weitere Zähler im Aufstiegskampf!

Bei Weinitzen greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften

Mit gerade einmal zwölf Gegentoren stellt das Heimteam die beste Defensive der 1. Klasse Mitte A. Der SV Weinitzen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 17 Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Die letzten Resultate von Weinitzen konnten sich sehen lassen – 13 Punkte aus fünf Partien.

Trotz der Niederlage belegt der Peggau II weiterhin den zwölften Tabellenplatz. Der Angriff ist bei SV Peggau II die Problemzone. Nur 24 Treffer erzielte Peggau II bislang. Man musste sich mittlerweile elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SV Peggau II nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

SV Weinitzen gibt am Samstag seine Visitenkarte bei GAK 1902 II/U19 ab. Peggau II hat nächste Woche die Zweitvertretung von SV Gratwein-Strassengel zu Gast.

Aufstellungen:

SV bridge personal & service Weinitzen: Dominik Wagner, Thomas Putz, Denis Husic, Philipp Langmann, Dimiter Tzimitikou, Mihai Dan Gradinariu (K), David Steininger, Mag. Dominik Maier, Fisnik Shyti, Bernd Huber, Jakob Koinegg

Ersatzspieler: David Mera, Mahlum Frimpong, Florian Zöscher, Anes Kadrii, Marco Schmuck

Trainer: Oliver Prott

SV Tieber See Peggau II: Oliver Koller, Tobias Ritonja, Nick Haberl, Stefan Reicher (K), Philipp Wartinger, Florian Pusterhofer, Michael Zöhrer, Felix Handl, Stefan Gößler, Marco Harrer, Julian Heschl

Ersatzspieler: Sameh El Sakka, Fabio Hörzer, Simon Handl, Jan - michael Pitter, Florian Ablasser, Elias Salomon

Trainer: Jürgen Leindl Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: SV Weinitzen – SV Tieber See Peggau II, 2:0 (0:0)

87 Fisnik Shyti 2:0

49 David Steininger 1:0

