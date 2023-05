Sechs Tore von Suchy bescheren SU Semriach den dritten Sieg in Folge

Details Freitag, 12. Mai 2023 22:35

Sportunion Raiffeisenbank Semriach kannte mit seinem in der zweiten Halbzeit hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:1-Erfolg davon. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Die SU Semriach enttäuschte die Erwartungen in der zweiten Halbzeit nicht. Im Hinspiel hatte sich Semriach auf dem Platz von Graz United die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und mit 2:1 gewonnen. Am Freitagabend sah man zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten.

Nach acht Toren feierte man in der Semriacher Kabine - Foto SU Semriach

Vor 100 Zuschauern war Ibragim Zuchaev mit der Führung zur Stelle (13.), der von halblinks wunderbar zur Gästeführung traf. Wenige Minuten später hatte man sogar die Chance mit 2:0 in Führung zu gehen. Bevor es in die Pause ging, hatte Marco Suchy noch das 1:1 von Sportunion Raiffeisenbank Semriach parat (44.).

Suchy antizipiert super und nützt einen Fehler von Bajrami eiskalt aus Christian Scherf, Ticker-Reporter

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Dachte man zumindest.

Kabinenpredigt in der Pause

Trainer Zechner war mit der Leistung in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden. Die Mannschaft nahm das offensichtlich auf. Zunächst traf man noch die Latte, aber dann ging es so richtig los:

Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Kapitän Suchy mit den Treffern (49./51./60.) zum 4:1 für SU Semriach.

Tor, Toor, Tooor für Sportunion Raiffeisenbank Semriach zum 5:1 wer soll es anders sein die Nr.9 Marco Suchy Christian Scherf, Ticker-Reporter

Marco Suchy führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 5:1 war er schon das fünfte Mal an diesem Tag erfolgreich (62.). Sebastian Ebner überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:1 für Semriach (64.).

Tor, Toor, Tooor für Sportunion Raiffeisenbank Semriach zum 7:1 Holla die Waldfee …die Nr 9 Marco Suchy zum wiederholten Male Christian Scherf, Ticker-Reporter

Ebner besorgte in der Schlussphase schließlich den achten Treffer für die Gastgeber (76.). Am Ende kam Sportunion Raiffeisenbank Semriach gegen Graz United zu einem verdienten Sieg.

So steht es um die beiden Teams

Trotz des Sieges bleibt SU Semriach auf Platz zwei. Mit beeindruckenden 90 Treffern stellt Semriach den besten Angriff der 1. Klasse Mitte A. Mit dem Sieg baute die SU Semriach die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die Sportunion 17 Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Semriach, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Graz United führt mit 24 Punkten die zweite Tabellenhälfte an.

Nächster Prüfstein für Sportunion Raiffeisenbank Semriach ist auf gegnerischer Anlage FC Stattegg (Donnerstag, 16:00 Uhr). Zwei Tage später misst sich Graz United mit der Reserve von SV Tieber See Peggau.

Stimme zum Spiel

Michael Zechner - Trainer SU Semriach

"Die erste Halbzeit gefiel mir absolut nicht. Wir waren permanent zu weit weg vom Mann. In der Pause gab es eine klare Ansage und was soll man zu dieser zweiten Halbzeit sagen? Ich hatte heute einen Spieler im Team. der sechs Mal getroffen hat. Die zweite Halbzeit war perfekt!"

Aufstellungen: Semriach SU: Matthias Prucker, Marco Suchy (K), Gregor Reithofer, Florian Christian Rampre-Fink, Fabian Sucek, Sebastian Ebner, Darko Vasic, Stefan Hemmer, Adin Hodzic, Mateo Kasalo, Kerim Erdem



Ersatzspieler: Ismar Hadzic, Christoph Reisinger, Daniel Kreuzer, Moritz Ebner



Trainer: Michael Zechner

Graz United: Sasa Anciger - Abdulrahman Rwidan, Ardian Bajrami, Berat Günes, Übeyit Yelmer - Ibragim Zuchaev (K), Serhat Turan, Dogukan Mercan, Sahin Bingöl, Chaled Omar - Mohamed Hassan



Ersatzspieler: Abd El Rahman El Shall, Ferhat Kilic, Meriton Ali Osmanaj, Yusuf Demirarslan, Oguzhan Taskiran



Trainer: Serhat Aktas Bericht Florian Kober

