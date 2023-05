Kein Sieger zwischen SV Frohnleiten und Weinitzen - 1:1 des Tabellenführers

Details Sonntag, 21. Mai 2023 14:35

In der Begegnung SV MM Frohnleiten II gegen Weinitzen trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. Die Zweitvertretung von SV Frohnleiten zog sich gegen SV Weinitzen achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Man hatte durchwegs Möglichkeiten auf drei Punkte, da man einen Penalty nicht verwerten konnte. Das Hinspiel im Herbst hatte Weinitzen mit 2:0 gewonnen.

Das junge Team von Trainer Pieber spielt eine gute Saison

Test der Querlatten in der ersten halben Stunde

Beide Teams legten offensiv los und suchten den Torerfolg.

Erste Chance der Heimmannschaft. Der Ball geht zuerst an die Querlatte und der Nachschuss geht knapp am Tor vorbei Werner Langmann, Ticker-Reporter

In der zwölften Minute traf Frohnleiten II zum ersten Mal ins Schwarze. Es stand 1:0 nach einem perfekten Freistoss von Nazareno Prügger.

Die Querlatte verhindert den Ausgleich. Die Nr 7 Philipp Langmann bekommt den Ball im Strafraum,macht einen Haken und zieht mit links ab Werner Langmann, Ticker-Reporter

In der 29. Minute brachte Dimiter Tzimitikou den Ball im Netz des Gastgebers unter. Man spielte einen Freistoss im Mittelfeld schnell aus und Dimiter Tzimitikou verlud Keeper Egger und es stand 1:1. Bleart Shala hatte kurz vor der Pause dann die beste Möglichkeit, scheiterte jedoch an Keeper Wagner im Weinitzer Tor. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen in einem Spiel, in dem Weinitzen erstarkt war und so den Ausgleich erzielen konnte.

Ein vergebener Elfmeter und noch einmal Aluminium

Weinitzen mit Glück. Stangenschuss dann kommt der Ball genau auf den Elferpunkt. Nachschuss, der dann übers Tor geht Werner Langmann, Ticker-Reporter

In der 71.Minute kann Shala einen Elfmeter für Frohnleiten nicht verwerten. Er macht den Soriano und schießt über das Tor. In der Endphase hatten beide Teams Möglichkeiten, der Schlusspfiff durch den Unparteiischen setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

So steht es um die beiden Teams

Kurz vor Saisonende steht SV MM Frohnleiten II mit 43 Punkten auf Platz fünf. SV Frohnleiten II verbuchte insgesamt 13 Siege, vier Remis und sechs Niederlagen.

SV Weinitzen führt das Feld der 1. Klasse Mitte A mit 57 Punkten an. Wer die Gäste besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 15 Gegentreffer kassierte Weinitzen. SV Weinitzen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 18 Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Für Frohnleiten II geht es am kommenden Samstag bei der Reserve von TuS Good Vibes Rein weiter. Weinitzen ist am Dienstag auf Stippvisite bei Tus Rein II.

Stimme zum Spiel

Thomas Pieber - Trainer Frohnleiten

" Ach, eigentlich hätten wir dieses Spiel sogar gewinnen können. Wir haben zwei Mal Aluminium getroffen, einen Elfer vergeben. Einmal lief ein Spieler alleine auf den Gästekeeper und vergab diese Möglichkeit. Beim Gegentor haben wir geschlafen. So etwas passiert, meine Mannschaft ist sehr jung. Wir haben Spieler mit Jahrgang 2007 und 2006 auf dem Feld plus unseren Senior. Wir haben in dieser Saison gegen gute Gegner bestanden und ich übergebe die Mannschaft in gutem Zustand in wenigen Wochen. Der Verein ist informiert, ich schaue nach einer neuen Aufgabe, falls sich was ergibt! "

1. Klasse Mitte A: SV MM Frohnleiten II – SV Weinitzen, 1:1 (1:1)

29 Dimiter Tzimitikou 1:1

12 Nazareno Leonel Pruegger 1:0

Aufstellungen: SV MM Frohnleiten II: Dominik Egger, Fabian Glänzer (K), Matthias Harrer, Paul Statthaler, Bleart Shala, Jan Sorger, Matteo Kraxner, Nazareno Leonel Prügger, Timo Kogler, Matthias Schlögl, Jürgen Thier



Ersatzspieler: Johannes Pfandl, Michael Rappold, Leon Wallitsch, Anton Babic, Jakob Felix Gschwandner



Trainer: Thomas Piber

SV bridge personal & service Weinitzen: Dominik Wagner, Thomas Putz, Philipp Langmann, Dimiter Tzimitikou, Mihai Dan Gradinariu (K), David Steininger, Dominik Maier, Fisnik Shyti, Sanjin Topalovic, Denis Husic, Marco Schmuck



Ersatzspieler: David Mera, Florian Zöscher, Bernd Huber, Emir Kudic, Jakob Koinegg



Trainer: Oliver Prott Bericht Florian Kober

