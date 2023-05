Platzverweis von Anciger leitet Niederlage ein - fast eine Stunde in Unterzahl für Graz United

Details Samstag, 20. Mai 2023 21:09

Am Samstag trafen Graz United und die Zweitvertretung von SV Tieber See Peggau aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 2:1 für sich. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Graz United hatte SV Peggau II im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 7:0 gesiegt.

Die zweite Mannschaft aus Peggau hatte im Frühjahr bereits Grund zu feiern !

Platzverweis nach 38 Minuten

Die Zuschauer sahen eine schnelle und zeitweise auch hart geführte Partie.

Es geht flott hin und her in den ersten 15 Spielminuten, jedoch noch keine großen Chancen zu verzeichnen. Martin Winkler, Ticker-Reporter

Für das erste Tor sorgte Dogukan Mercan. In der 21. Minute traf der Spieler von Graz United ins Schwarze.

Tor, Toor, Tooor für Graz United zum 1:0 durch die Nummer 45 Ca. aus 18 Meter schlenzt er den Ball in das lange Eck. Martin Winkler, Ticker-Reporter

Mit seinem Platzverweis (39.) nach einer Tätlichkeit erwies Sasa Anciger seiner Mannschaft einen Bärendienst, denn danach geriet das Heimteam gehörig unter Druck. Es dauerte nur zwei Minuten ehe Julian Heschl aufseiten von Peggau II das 1:1 per Kopf erzielte (40.). Dann pfiff Schiedsrichter Marki zum Pausentee. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Siegtreffer kurz nach der Pause

Valentin Hiebler war zur Stelle und markierte das 2:1 von SV Tieber See Peggau II (48.).

Tor, Toor, Tooor für SV Tieber See Peggau II zum 1:2 super Angriff, Nick Haberl startet über die Seite spielt den Ball flach in die Mitte und Valentin Hiebler rutscht den Ball ins Tor. Martin Winkler, Ticker-Reporter

Am Ende hieß es für SV Peggau II: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg bei Graz United.

So steht es um die beiden Teams

Graz United muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Durch diese Niederlage fällt Graz United in der Tabelle auf Platz neun zurück.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Peggau II liegt nun auf Platz zehn. SV Tieber See Peggau II bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, vier Unentschieden und zwölf Pleiten.

Graz United gibt am Samstag seine Visitenkarte bei GAK 1902 II/U19 ab. Als Nächstes steht SV Peggau II dem GSV St. Radegund gegenüber (Dienstag, 20:00 Uhr).

1. Klasse Mitte A: Graz United – SV Tieber See Peggau II, 1:2 (1:1)

48 Valentin Hiebler 1:2

40 Julian Heschl 1:1

21 Dogukan Mercan 1:0

Aufstellungen: Graz United: Abd El Rahman El Shall - Sasa Anciger, Ismail Telci, Abdulrahman Rwidan, Ibragim Zuchaev (K) - Chaled Omar, Meriton Ali Osmanaj, Mohamed Hassan, Serhat Turan - Oguzhan Taskiran, Dogukan Mercan



Ersatzspieler: Berat Günes, Ferhat Kilic, Mehdi Abidi, Mahmud Al Khalil, Übeyit Yelmer



Trainer: Serhat Aktas

SV Tieber See Peggau II: Oliver Koller (K), Sameh El Sakka, Nick Haberl, Robin Haberl, Philipp Wartinger, Michael Zöhrer, Felix Handl, Valentin Hiebler, Stefan Gößler, Elias Salomon, Julian Heschl



Ersatzspieler: Fabio Hörzer, Simon Handl



Trainer: Jürgen Leindl Bericht Florian Kober

