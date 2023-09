Tus Rein II siegt auswärts mit 4:2

Details Mittwoch, 20. September 2023 16:21

Am Dienstag trafen die Zweitvertretung von SV MM Frohnleiten und die Reserve von TuS Good Vibes Rein aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 4:2 für sich. Beide Teams befinden sich im unteren Mittelfeld der noch jungen Tabelle.

Nach einer Viertelstunde waren drei Tore gefallen - am Ende hieß es 2:4

Tus Rein II erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Daniel Krenn traf in der dritten Minute zur frühen Führung. SV Frohnleiten II zeigte sich wenig beeindruckt. In der sechsten Minute schlug Leon Wallitsch mit dem Ausgleich zurück. Der Treffer zum 2:1 sicherte Rein II nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Krenn in diesem Spiel (14.).

Florian Steinscherer schoss die Kugel zum 3:1 für TuS Good Vibes Rein II über die Linie (22.). Noch in der ersten Hälfte erhöhte Rein II auf 4:1 (38.). Die Gäste verschossen einen Foulelfmeter. Die Reserve aus Rein hatte in dieser ersten Halbzeit alles im Griff und nutzte seine Torchancen. Zur Halbzeit blickte TuS Good Vibes Rein II auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

In der 51. Minute brachte Lukas Kahr den Ball im Netz von Tus Rein II unter. Nach einer Stunde verletzte sich der Frohnleiten Keeper Sebastian Prettenhofer und musste durch Tobias Glawogger ersetzt werden. Obwohl Rein II nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Frohnleiten II zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 4:2.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Frohnleiten führt mit acht Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Nur einmal ging SV Frohnleiten II in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

TuS Good Vibes Rein II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Durch die drei Punkte verbesserte sich Tus Rein II im Tableau auf die elfte Position. Die Abwehr, die bis dato 24 Gegentreffer zuließ, ist wohl ein entscheidender Grund für das bisherige Abschneiden von Rein II in dieser Saison.

Frohnleiten II verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Das nächste Mal ist SV MM Frohnleiten II am 23.09.2023 gefordert, wenn man bei SV Gratwein-Strassengel II antritt. TuS Good Vibes Rein II empfängt schon am Freitag SV Tieber See Peggau II als nächsten Gegner.

SV MM Frohnleiten II: Dominik Egger, Leon Wallitsch, Matteo Hager, Mario Bortolas (K), Paul Statthaler, David Berger, Maximilian Kremser, Fabio Haas, Jonas Preitler-Höller, Constantin Zuser, Timo Kogler



Ersatzspieler: Michael Rappold, Alexander Goebel, Lukas Kahr, Alejandro Spörk-Losada, Anton Babic, Fabio Reiterer



Trainer: Jakob Felix Gschwandner

TuS Good Vibes Rein II: Sebastian Prettenhofer - Tim Bezjak, Dominik Strommer - Christopher Jantscher, Rauscher Paul, Samuel Berrer, Fabian Glänzer (K), Florian Steinscherer, Simon Sundl - Daniel Krenn, Michael Rückschloss



Ersatzspieler: David Rappold, Tobias Glawogger, Timo Meßner, David Graf, Lukas Strohhäusl



Trainer: Thomas Rückschloss Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: SV MM Frohnleiten II – TuS Good Vibes Rein II, 2:4 (1:4)

51 Lukas Kahr 2:4

38 Michael Rueckschloss 1:4

22 Florian Steinscherer 1:3

14 Daniel Krenn 1:2

6 Leon Wallitsch 1:1

3 Daniel Krenn 0:1

